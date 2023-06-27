https://ria.ru/20230627/yandeks-1880670972.html

"Яндекс" научил искусственный интеллект тезисно пересказывать текст

"Яндекс" научил искусственный интеллект тезисно пересказывать текст - РИА Новости, 27.06.2023

"Яндекс" научил искусственный интеллект тезисно пересказывать текст

"Яндекс" научил большую языковую модель YandexGPT тезисно пересказывать текст длиной до 30 тысяч знаков, ссылку на краткое изложение можно также отправить... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:53

2023-06-27T11:53

2023-06-27T12:04

технологии

россия

восточная европа

яндекс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Яндекс" научил большую языковую модель YandexGPT тезисно пересказывать текст длиной до 30 тысяч знаков, ссылку на краткое изложение можно также отправить другому пользователю, функция работает в режиме тестирования, говорится в сообщении компании. "Яндекс" научил большую языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0) кратко пересказывать текст. Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи. Это позволит быстро узнать содержание статьи и сэкономить своё время. Новая возможность работает в режиме тестирования", - говорится в сообщении. Нейросеть умеет выделять главное в русскоязычных текстах длиной до 30 тысяч знаков. На чтение статьи такого объема обычно уходит 15-17 минут, а благодаря YandexGPT пользователь узнает её содержание меньше чем за минуту. "Ссылку на краткое изложение текста можно также отправить другому человеку, в популярных мессенджерах у таких сообщений будет превью с тезисами статьи", - отметили в компании. YandexGPT - это генеративная нейросеть нового поколения, которую запустили в мае 2023 года. Её обучали на суперкомпьютерах "Яндекса", самых мощных в России и Восточной Европе.

https://ria.ru/20230607/taksi-1876683175.html

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

россия

восточная европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, восточная европа, яндекс