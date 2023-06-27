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"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40 - РИА Новости, 27.06.2023
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15:23 27.06.2023 (обновлено: 16:23 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html
"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40
"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40 - РИА Новости, 27.06.2023
"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40
Калининградский "Автотор" планирует в июле начать серийное производство новой модели китайского бренда BAIC - внедорожника BJ40, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:23
2023-06-27T16:23
автотор
экономика
авто
китай
калининград
россия
hyundai creta
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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в июле начать серийное производство новой модели китайского бренда BAIC - внедорожника BJ40, говорится в сообщении компании."На калининградском заводе "Автотор" началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC - BAIC BJ40. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько единиц нового внедорожника и завершается подготовка к запуску серийного производства", - отметили в автохолдинге."Старт промышленного производства новой модели планируется в июле", - добавили в "Автоторе".BAIC BJ40 - среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Согласно официальному сайту BAIC, стоимость новинки составляет от 3,76 миллиона рублей.BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили. Сейчас на "Автоторе" уже производятся две модели бренда: седан BAIC U5 plus и кроссовер BAIC X35.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.
https://ria.ru/20230625/avtomobili-1880277828.html
https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html
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автотор, экономика, авто, китай, калининград, россия, hyundai creta, bmw x5, kia rio
Автотор, Экономика, Авто, Китай, Калининград, Россия, Hyundai Creta, BMW X5, Kia Rio
"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40

"Автотор" планирует начать серийное производство китайского внедорожника BAIC BJ40 в июле

© Фото : АвтоторПроизводство внедорожников BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
Производство внедорожников BAIC BJ40 на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Автотор
Производство внедорожников BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в июле начать серийное производство новой модели китайского бренда BAIC - внедорожника BJ40, говорится в сообщении компании.
"На калининградском заводе "Автотор" началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC - BAIC BJ40. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько единиц нового внедорожника и завершается подготовка к запуску серийного производства", - отметили в автохолдинге.
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"Старт промышленного производства новой модели планируется в июле", - добавили в "Автоторе".
BAIC BJ40 - среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Согласно официальному сайту BAIC, стоимость новинки составляет от 3,76 миллиона рублей.
© Фото : АвтоторПроизводство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе Автотор в Калининграде
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
© Фото : Автотор
1 из 2
© Фото : АвтоторПроизводство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе Автотор в Калининграде
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
© Фото : Автотор
2 из 2
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
© Фото : Автотор
1 из 2
Производство внедорожника BAIC BJ40 на заводе "Автотор" в Калининграде
© Фото : Автотор
2 из 2
BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили. Сейчас на "Автоторе" уже производятся две модели бренда: седан BAIC U5 plus и кроссовер BAIC X35.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.
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