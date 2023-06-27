https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html

"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40

"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40 - РИА Новости, 27.06.2023

"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40

Калининградский "Автотор" планирует в июле начать серийное производство новой модели китайского бренда BAIC - внедорожника BJ40, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:23

2023-06-27T15:23

2023-06-27T16:23

автотор

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авто

китай

калининград

россия

hyundai creta

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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в июле начать серийное производство новой модели китайского бренда BAIC - внедорожника BJ40, говорится в сообщении компании."На калининградском заводе "Автотор" началась подготовка к производству новой модели бренда BAIC - BAIC BJ40. На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько единиц нового внедорожника и завершается подготовка к запуску серийного производства", - отметили в автохолдинге."Старт промышленного производства новой модели планируется в июле", - добавили в "Автоторе".BAIC BJ40 - среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Согласно официальному сайту BAIC, стоимость новинки составляет от 3,76 миллиона рублей.BAIC - одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы и коммерческие автомобили. Сейчас на "Автоторе" уже производятся две модели бренда: седан BAIC U5 plus и кроссовер BAIC X35.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, в апреле компания начала сотрудничать с китайскими BAIC и SWM.

https://ria.ru/20230625/avtomobili-1880277828.html

https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html

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автотор, экономика, авто, китай, калининград, россия, hyundai creta, bmw x5, kia rio