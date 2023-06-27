https://ria.ru/20230627/vsu-1880757931.html
Пленный медик заявил, что потери ВСУ намного больше озвучиваемых
Пленный медик заявил, что потери ВСУ намного больше озвучиваемых - РИА Новости, 27.06.2023
Пленный медик заявил, что потери ВСУ намного больше озвучиваемых
Реальные потери Киева в несколько раз выше, чем официально озвучивает командование, рассказал РИА Новости попавший в плен медик 65-й бригады третьего батальона... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:31
2023-06-27T17:31
2023-06-27T18:34
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 июн — РИА Новости. Реальные потери Киева в несколько раз выше, чем официально озвучивает командование, рассказал РИА Новости попавший в плен медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис."Потери там (на фронте. — Прим. ред.) больше, чем звучат в прессе. В три-четыре раза больше, чем они говорят в сводке за день, за месяц, это точно. Тем более сейчас. Мы были в обороне, и у нас не было таких потерь в нашем батальоне и взводе. А этот год вообще. Прямо чистка", — заявил боец.По его словам, две бронированные эвакуационные машины, которые были в распоряжении их батальона, исчезли, а другой спецтехники для эвакуации убитых и раненых не было.Собеседник агентства уточнил, что попал в плен вместе с сослуживцами к бойцам батальона "Ахмат"."Нас взяли в плен, мы уже не оказывали сопротивления. Командир был ранен, ему нужна была срочная медицинская помощь — пулевое ранение в руку, ему попало в лицо, раздробило челюсть. Там сильное ранение, я не справился бы один. Они (командование. — Прим. ред.) просто пустили нас в расход. Просто нет слов", — добавил Дейнис.Военный добавил, что российская сторона хорошо обращается с украинскими пленными, проблем с питанием нет.
https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Пленный медик заявил, что потери ВСУ намного больше озвучиваемых
Пленный украинский медик заявил, что потери ВСУ в три-четыре раза больше озвучиваемых
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 июн — РИА Новости. Реальные потери Киева в несколько раз выше, чем официально озвучивает командование, рассказал РИА Новости попавший в плен медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис.
"Потери там (на фронте. — Прим. ред.) больше, чем звучат в прессе. В три-четыре раза больше, чем они говорят в сводке за день, за месяц, это точно. Тем более сейчас. Мы были в обороне, и у нас не было таких потерь в нашем батальоне и взводе. А этот год вообще. Прямо чистка", — заявил боец.
По его словам, две бронированные эвакуационные машины, которые были в распоряжении их батальона, исчезли, а другой спецтехники для эвакуации убитых и раненых не было.
Собеседник агентства уточнил, что попал в плен вместе с сослуживцами к бойцам батальона "Ахмат".
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"Нас взяли в плен, мы уже не оказывали сопротивления. Командир был ранен, ему нужна была срочная медицинская помощь — пулевое ранение в руку, ему попало в лицо, раздробило челюсть. Там сильное ранение, я не справился бы один. Они (командование. — Прим. ред.) просто пустили нас в расход. Просто нет слов", — добавил Дейнис.
Военный добавил, что российская сторона хорошо обращается с украинскими пленными, проблем с питанием нет.