https://ria.ru/20230627/vsu-1880756661.html
Украинский пленный рассказал, как убитых присыпают землей прямо в окопах
Украинский пленный рассказал, как убитых присыпают землей прямо в окопах - РИА Новости, 27.06.2023
Украинский пленный рассказал, как убитых присыпают землей прямо в окопах
Убитых украинских военнослужащих не вывозят с поля боя и присыпают землей прямо в окопах, а раненых приходится нести по несколько часов на руках, рассказал РИА... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:22
2023-06-27T17:22
2023-06-27T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Убитых украинских военнослужащих не вывозят с поля боя и присыпают землей прямо в окопах, а раненых приходится нести по несколько часов на руках, рассказал РИА Новости попавший в плен к российским бойцам солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский. "У нас большие проблемы с эвакуацией. С эвакуацией раненых, с убитыми. В нашем подразделении это не налажено вообще. То есть если есть раненный, нам с тех позиций, где мы были, приходилось нести его два часа. Некоторые убитые там лежат до сих пор, с начала штурма. Первичный штурм, когда начался, я знаю точно, там три человека лежат. И по окопам их просто прикрывают пленкой и землей присыпают. Столько времени прошло, что они разлагаются… Вывоза нет", - сказал Поплавский. По словам пленного, он вместе с другими солдатами ВСУ был отправлен в поддержку штурмовой группы, но поскольку техники не было, добираться до нужных позиций, которые находились в 4-4,5 километрах, пришлось пешком. До конечной точки дойти не удалось, было принято решение вернутся, а в итоге они сбились с пути и нарвались на войска РФ. Поплавский отметил, что и оснащение его бригады оставляет желать лучшего: практически все вооружение старого образца. "Не знаю, как в других бригадах, но у нас все старого образца… Калашниковы, подствольники, РПГ, есть новые гранатометы Matador… Техника – бронетранспортеры М-113 (США, выпуск был запущено в 1960 году). Но они нужны для доставки пехоты, это не боевая машина. Танки Т-72, старые", - рассказал пленный, добавив, что в соседней бригаде были новые американские винтовки М-16 и более современная техника. "Батальон стоял в обороне практически год и после обороны кидать людей на штурм… Подразделение наше не пополнялось вообще, старые люди куда-то переводились и оставались пустые места в штатке, а на их место никого не было. Количественный состав малый, и моральный дух такой же… Может, кто-то верит в то, что мы удержим тот рубеж, который держим… Но я не могу быть в этом уверенным. То, что мы "продавим" - не верю в это, я видел реальную ситуацию", - констатировал украинский военнопленный.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880615235.html
https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал, как убитых присыпают землей прямо в окопах
Украинский пленный рассказал, что убитых не вывозят с поля боя, а просто присыпают землей
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Убитых украинских военнослужащих не вывозят с поля боя и присыпают землей прямо в окопах, а раненых приходится нести по несколько часов на руках, рассказал РИА Новости попавший в плен к российским бойцам солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский.
"У нас большие проблемы с эвакуацией. С эвакуацией раненых, с убитыми. В нашем подразделении это не налажено вообще. То есть если есть раненный, нам с тех позиций, где мы были, приходилось нести его два часа. Некоторые убитые там лежат до сих пор, с начала штурма. Первичный штурм, когда начался, я знаю точно, там три человека лежат. И по окопам их просто прикрывают пленкой и землей присыпают. Столько времени прошло, что они разлагаются… Вывоза нет", - сказал Поплавский.
Украине дали несколько недель на победу
По словам пленного, он вместе с другими солдатами ВСУ
был отправлен в поддержку штурмовой группы, но поскольку техники не было, добираться до нужных позиций, которые находились в 4-4,5 километрах, пришлось пешком. До конечной точки дойти не удалось, было принято решение вернутся, а в итоге они сбились с пути и нарвались на войска РФ
.
Поплавский отметил, что и оснащение его бригады оставляет желать лучшего: практически все вооружение старого образца. "Не знаю, как в других бригадах, но у нас все старого образца… Калашниковы, подствольники, РПГ, есть новые гранатометы Matador… Техника – бронетранспортеры М-113 (США
, выпуск был запущено в 1960 году). Но они нужны для доставки пехоты, это не боевая машина. Танки Т
-72, старые", - рассказал пленный, добавив, что в соседней бригаде были новые американские винтовки М-16 и более современная техника.
"Батальон стоял в обороне практически год и после обороны кидать людей на штурм… Подразделение наше не пополнялось вообще, старые люди куда-то переводились и оставались пустые места в штатке, а на их место никого не было. Количественный состав малый, и моральный дух такой же… Может, кто-то верит в то, что мы удержим тот рубеж, который держим… Но я не могу быть в этом уверенным. То, что мы "продавим" - не верю в это, я видел реальную ситуацию", - констатировал украинский военнопленный.
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