Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте
Рогов заявил о попытках ВСУ продвигаться на Времевском выступе в Запорожской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация "находится под полным контролем российских войск", отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку.
"В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.