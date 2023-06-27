https://ria.ru/20230627/vsu-1880648562.html

Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте

Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте - РИА Новости, 27.06.2023

Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте

Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:36

2023-06-27T10:36

2023-06-27T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация "находится под полным контролем российских войск", отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку. "В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр