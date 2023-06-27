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Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vsu-1880648562.html
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте - РИА Новости, 27.06.2023
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте
Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:36
2023-06-27T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация "находится под полным контролем российских войск", отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку. "В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.
https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html
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безопасность, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском фронте

Рогов заявил о попытках ВСУ продвигаться на Времевском выступе в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, только за вчерашний день отбито четыре атаки украинских войск в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы южнее города Орехов, но ситуация "находится под полным контролем российских войск", отметил Рогов. На васильевском направлении ВСУ проводят перегруппировку.
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"В целом, враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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