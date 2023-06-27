https://ria.ru/20230627/vstrecha-1880762397.html
Губернатор Подмосковья встретился с детьми участников СВО в летнем лагере
Губернатор Подмосковья встретился с детьми участников СВО в летнем лагере - РИА Новости, 27.06.2023
Губернатор Подмосковья встретился с детьми участников СВО в летнем лагере
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском районе, где ознакомился с условиями пребывания детей... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:55
2023-06-27T17:55
2023-06-27T17:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
наро-фоминский район
сво
спецоперация
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском районе, где ознакомился с условиями пребывания детей участников СВО, поговорил с ребятами на разные темы и угостил их мороженым, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе "Литвиново". Это лагерь, где организован бесплатный отдых для ребят, чьи родные встали на защиту рубежей новых регионов России. "Литвиново" расположен под Наро-Фоминском, сейчас здесь около 300 детей в возрасте 7-15 лет из 37 городских округов. Для них предусмотрено шесть смен, продолжительность каждой - две недели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил условия проживания ребят, ознакомился с их досугом, ответил на все интересующие вопросы и угостил мороженым", - отметили в ведомстве. Как рассказали в пресс-службе, ребята задавали главе региона разные вопросы: спрашивали про детство, школьных друзей, любимые книги, а также про то, тяжело ли быть губернатором. "И тяжело, и ответственно, но главное - любить то, что ты делаешь. Очень важно в жизни каждому заниматься своим делом. Если ты его любишь, делаешь с удовольствием, это одно. А если не любишь свою работу - беда. Неслучайно говорят: счастье - это когда ты радостно идешь утром на работу и вечером с удовольствием возвращаешься домой. Поэтому хочу, чтобы все вы нашли свое призвание, ведь каждому из вас что-то дал Бог. Главное отыскать - что? А в этом помогают наши дорогие учителя, вожатые, тренеры, инструкторы. И еще один важный принцип в жизни есть, который тоже надо запомнить: задача - чтобы не место красило нас, а мы красили место", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба. Ребята, в свою очередь, рассказали Воробьеву о своих героических родителях. Так, по словам восьмилетней Даши из Лобни, во время выполнения боевой задачи ее папа наступил на мину, но, к счастью, остался жив, а десятилетняя Милана из Пушкино рассказала историю подвига своего папы, который вытащил товарища из горящего танка. "Знаю, что у всех вас есть кто-то в семье, кто связан с СВО. Поэтому я сегодня и приехал к вам, чтобы поддержать, ответить на вопросы, а если кому-то нужна помощь, то постараться найти решение той или иной проблемы", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878478017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, наро-фоминский район, сво, спецоперация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Наро-Фоминский район, СВО, Спецоперация
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском районе, где ознакомился с условиями пребывания детей участников СВО, поговорил с ребятами на разные темы и угостил их мороженым, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе "Литвиново". Это лагерь, где организован бесплатный отдых для ребят, чьи родные встали на защиту рубежей новых регионов России
. "Литвиново" расположен под Наро-Фоминском, сейчас здесь около 300 детей в возрасте 7-15 лет из 37 городских округов. Для них предусмотрено шесть смен, продолжительность каждой - две недели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил условия проживания ребят, ознакомился с их досугом, ответил на все интересующие вопросы и угостил мороженым", - отметили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, ребята задавали главе региона разные вопросы: спрашивали про детство, школьных друзей, любимые книги, а также про то, тяжело ли быть губернатором.
"И тяжело, и ответственно, но главное - любить то, что ты делаешь. Очень важно в жизни каждому заниматься своим делом. Если ты его любишь, делаешь с удовольствием, это одно. А если не любишь свою работу - беда. Неслучайно говорят: счастье - это когда ты радостно идешь утром на работу и вечером с удовольствием возвращаешься домой. Поэтому хочу, чтобы все вы нашли свое призвание, ведь каждому из вас что-то дал Бог. Главное отыскать - что? А в этом помогают наши дорогие учителя, вожатые, тренеры, инструкторы. И еще один важный принцип в жизни есть, который тоже надо запомнить: задача - чтобы не место красило нас, а мы красили место", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба.
Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО
Ребята, в свою очередь, рассказали Воробьеву о своих героических родителях. Так, по словам восьмилетней Даши из Лобни
, во время выполнения боевой задачи ее папа наступил на мину, но, к счастью, остался жив, а десятилетняя Милана из Пушкино
рассказала историю подвига своего папы, который вытащил товарища из горящего танка.
"Знаю, что у всех вас есть кто-то в семье, кто связан с СВО. Поэтому я сегодня и приехал к вам, чтобы поддержать, ответить на вопросы, а если кому-то нужна помощь, то постараться найти решение той или иной проблемы", - подчеркнул губернатор.