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Источник: пронзивший женщине шею стрелой приморец воровал электричество
Источник: пронзивший женщине шею стрелой приморец воровал электричество - РИА Новости, 27.06.2023
Источник: пронзивший женщине шею стрелой приморец воровал электричество
Житель Приморья, случайно опаливший из самодельного огнемета друга и простреливший стрелой шею председателю садового товарищества, сделал подкоп, чтобы... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:00
2023-06-27T03:00
2023-06-27T05:33
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Житель Приморья, случайно опаливший из самодельного огнемета друга и простреливший стрелой шею председателю садового товарищества, сделал подкоп, чтобы пользоваться электроэнергией соседей-садоводов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Полиция уточняла, что стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты. Все трое оказались в больнице: женщину прооперировали. Позже местные власти рассказали РИА Новости, что стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Второму пострадавшему также провели операцию, предстоит вторая. Он — сосед и друг "огнеметчика" — случайно попал под руку. Сам же поджигатель, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек.Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". Как сообщали агентству местные власти, мужчина, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует."Он сделал подкоп, кинул провода, затем все спрятал. Когда обнаружили, что он воровал электроэнергию у садового сообщества, то пришли к нему разбираться... А он вот так себя повел", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230626/veteran-1880478888.html
https://ria.ru/20230622/ubiystvo-1879802051.html
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происшествия
Источник: пронзивший женщине шею стрелой приморец воровал электричество
Простреливший женщине шею стрелой приморец воровал электричество у соседей-садоводов
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Житель Приморья, случайно опаливший из самодельного огнемета друга и простреливший стрелой шею председателю садового товарищества, сделал подкоп, чтобы пользоваться электроэнергией соседей-садоводов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Полиция уточняла, что стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты.
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Все трое оказались в больнице: женщину прооперировали. Позже местные власти рассказали РИА Новости, что стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Второму пострадавшему также провели операцию, предстоит вторая. Он — сосед и друг "огнеметчика" — случайно попал под руку. Сам же поджигатель, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". Как сообщали агентству местные власти, мужчина, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует.
"Он сделал подкоп, кинул провода, затем все спрятал. Когда обнаружили, что он воровал электроэнергию у садового сообщества, то пришли к нему разбираться... А он вот так себя повел", - сообщил собеседник агентства.
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