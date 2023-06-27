https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html

Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу

Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу - РИА Новости, 27.06.2023

Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу

Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:35

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу России."Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России", – сказал Путин во время выступления перед военными и сотрудниками силовых служб на Соборной площади Кремля.По его словам, быстрое и чёткое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране и не допустить жертв среди мирного населения.

https://ria.ru/20230627/putin-1880689794.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, попытка вооруженного мятежа, безопасность, россия