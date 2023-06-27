https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу - РИА Новости, 27.06.2023
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:20
2023-06-27T13:20
2023-06-27T13:35
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу России."Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России", – сказал Путин во время выступления перед военными и сотрудниками силовых служб на Соборной площади Кремля.По его словам, быстрое и чёткое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране и не допустить жертв среди мирного населения.
https://ria.ru/20230627/putin-1880689794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, попытка вооруженного мятежа, безопасность, россия
Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Россия
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу
Путин поблагодарил армию, органы МВД и спецслужбы за верность российскому народу
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за отвагу, доблесть и верность народу России.
"Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России", – сказал Путин во время выступления перед военными и сотрудниками силовых служб на Соборной площади Кремля.
По его словам, быстрое и чёткое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране и не допустить жертв среди мирного населения.
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания