https://ria.ru/20230627/verbovka-1880612485.html

В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов

В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов - РИА Новости, 27.06.2023

В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов

Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в миссии при ООН, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:24

2023-06-27T04:24

2023-06-27T07:26

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ООН, 27 июн – РИА Новости. Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в миссии при ООН, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая."Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов", - сказала она на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.Как отметила Заболоцкая, только этим можно объяснить "все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб", которые пытаются завязать контакты с дипломатами "на улице и в аэропорту".Более того, по ее словам, используется контекстная реклама в Facebook* (запрещена в России как экстремистская), Linkedin, Telegram и Twitter, поисковых системах, включая Yahoo, и видеохостингах, например YouTube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР."Интернетом дело не ограничивается — агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН", - указала Заболоцкая.Дипломат обвинила США в действиях, нарушающих не только Соглашение о Центральных учреждениях ООН, но и статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая предусматривает, что "государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства"."По широте спектра и масштабам нарушений вполне очевидно, что американская сторона, наоборот, целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников", - подчеркнула Заболоцкая.Зампостпреда также сообщила, что около 50 российских дипломатов ждут от США въездных виз, и выразила надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерреш немедленно запустит арбитраж против Штатов из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230323/ogranicheniya-1860232585.html

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