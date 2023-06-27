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Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023
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22:32 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vagner-1880799222.html
Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России
Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023
Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России
США не сочли необходимым какое-либо изменение в позиционировании своих сил в связи с недавними событиями в РФ, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:32
2023-06-27T22:32
россия
евгений пригожин
министерство обороны сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США не сочли необходимым какое-либо изменение в позиционировании своих сил в связи с недавними событиями в РФ, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. "Нет, мы не видели ничего, что бы, по нашему мнению, требовало от нас предпринимать какие-либо изменения", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, осуществляли ли США изменения в позиционировании своих сил в связи с событиями в России. Представитель ведомства подчеркнул, что США считают ситуацию в сфере безопасности в России ее "внутренним делом". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880792380.html
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россия, евгений пригожин, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, сша
Россия, Евгений Пригожин, Министерство обороны США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, США
Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России

В Пентагоне заявили, что США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России

© AP Photo / LibkosБоец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Libkos
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США не сочли необходимым какое-либо изменение в позиционировании своих сил в связи с недавними событиями в РФ, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
"Нет, мы не видели ничего, что бы, по нашему мнению, требовало от нас предпринимать какие-либо изменения", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, осуществляли ли США изменения в позиционировании своих сил в связи с событиями в России.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"
Вчера, 20:58
Представитель ведомства подчеркнул, что США считают ситуацию в сфере безопасности в России ее "внутренним делом".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы "Вагнер"
26 июня, 22:05
 
РоссияЕвгений ПригожинМинистерство обороны СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияСША
 
 
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