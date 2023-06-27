https://ria.ru/20230627/vagner-1880799222.html

Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России

Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023

Пентагон: США не изменяли позиционирование сил в связи с событиями в России

США не сочли необходимым какое-либо изменение в позиционировании своих сил в связи с недавними событиями в РФ, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:32

2023-06-27T22:32

2023-06-27T22:32

россия

евгений пригожин

министерство обороны сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США не сочли необходимым какое-либо изменение в позиционировании своих сил в связи с недавними событиями в РФ, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. "Нет, мы не видели ничего, что бы, по нашему мнению, требовало от нас предпринимать какие-либо изменения", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, осуществляли ли США изменения в позиционировании своих сил в связи с событиями в России. Представитель ведомства подчеркнул, что США считают ситуацию в сфере безопасности в России ее "внутренним делом". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880792380.html

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россия, евгений пригожин, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, сша