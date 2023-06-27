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Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"
США на текущей неделе объявят о введении новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:58
2023-06-27T20:58
2023-06-27T20:58
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государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США на текущей неделе объявят о введении новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы объявим о новых мерах по привлечению группы "Вагнер" к ответственности в самом ближайшем будущем. Речь идет о текущей неделе", - сказал Миллер в ходе брифинга. Ранее в американских СМИ прошла информация о том, что США приняли решение отложить введение санкций в отношении российской ЧВК в связи с недавней попыткой мятежа в России. Впоследствии госдепартамент опроверг достоверность этих публикаций.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"
Госдеп США на этой неделе объявит новые рестрикции в отношении ЧВК "Вагнер"