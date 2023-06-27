https://ria.ru/20230627/vagner-1880759144.html

В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом

В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом - РИА Новости, 27.06.2023

В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом

Польша считает "очень негативными сигналами" информацию о выводе бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:37

2023-06-27T17:37

2023-06-27T17:38

в мире

белоруссия

евгений пригожин

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анджей дуда

александр лукашенко

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польша считает "очень негативными сигналами" информацию о выводе бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед вылетом в Гаагу, где он намерен встретиться с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. "Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это все для нас является очень негативными сигналами", - сказал Дуда. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, евгений пригожин, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анджей дуда, александр лукашенко, польша, россия