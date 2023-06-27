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В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом - РИА Новости, 27.06.2023
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17:37 27.06.2023 (обновлено: 17:38 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880759144.html
В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом
В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом - РИА Новости, 27.06.2023
В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом
Польша считает "очень негативными сигналами" информацию о выводе бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:37
2023-06-27T17:38
в мире
белоруссия
евгений пригожин
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анджей дуда
александр лукашенко
польша
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польша считает "очень негативными сигналами" информацию о выводе бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед вылетом в Гаагу, где он намерен встретиться с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. "Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это все для нас является очень негативными сигналами", - сказал Дуда. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html
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в мире, белоруссия, евгений пригожин, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анджей дуда, александр лукашенко, польша, россия
В мире, Белоруссия, Евгений Пригожин, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Анджей Дуда, Александр Лукашенко, Польша, Россия
В Польше посчитали вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом

Президент Польши Дуда заявил, что считает вывод "Вагнера" в Белоруссию негативным сигналом

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польша считает "очень негативными сигналами" информацию о выводе бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда перед вылетом в Гаагу, где он намерен встретиться с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«
"Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это все для нас является очень негативными сигналами", - сказал Дуда.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"
Вчера, 17:36
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
 
В миреБелоруссияЕвгений ПригожинНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Анджей ДудаАлександр ЛукашенкоПольшаРоссия
 
 
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