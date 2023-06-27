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"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
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17:00 27.06.2023 (обновлено: 17:05 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880749528.html
"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко
"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко
Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:00
2023-06-27T17:05
белоруссия
россия
безопасность
ядерное оружие
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу."Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь... Охраняют россияне и белорусы", - приводит слова Лукашенко информагентство Sputnik.Президент подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК являются обычным вбросом. "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - сказал белорусский лидер.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html
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белоруссия, россия, безопасность, ядерное оружие, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Белоруссия, Россия, Безопасность, Ядерное оружие, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко

Лукашенко: Россия завезла большую часть ядерного оружия, но "Вагнер" не будет его охранять

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь... Охраняют россияне и белорусы", - приводит слова Лукашенко информагентство Sputnik.
Президент подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК являются обычным вбросом. "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - сказал белорусский лидер.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Вчера, 14:56
 
БелоруссияРоссияБезопасностьЯдерное оружиеАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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