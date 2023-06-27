https://ria.ru/20230627/vagner-1880749528.html

"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко

"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023

"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко

Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:00

2023-06-27T17:00

2023-06-27T17:05

белоруссия

россия

безопасность

ядерное оружие

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу."Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь... Охраняют россияне и белорусы", - приводит слова Лукашенко информагентство Sputnik.Президент подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК являются обычным вбросом. "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - сказал белорусский лидер.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность, ядерное оружие, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, чвк "вагнер"