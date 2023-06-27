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Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
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15:08 27.06.2023 (обновлено: 15:18 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724229.html
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин
Бойцы группы "Вагнер" пользовались уважением в стране и проявляли мужество и героизм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:08
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" пользовались уважением в стране и проявляли мужество и героизм, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается вот этой группы "Вагнер", вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин

Путин отметил, что бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, проявляли героизм

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" пользовались уважением в стране и проявляли мужество и героизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается вот этой группы "Вагнер", вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.
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