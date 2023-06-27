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Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2023
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14:56 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:56
2023-06-27T14:56
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
чвк "вагнер"
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен белорусской стороне. "Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер", "Вагнер", "Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин (президент России - ред.) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина. Он подчеркнул, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", - подчеркнул глава белорусского государства. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
https://ria.ru/20230626/putin-1880593462.html
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безопасность, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер"
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии

Лукашенко заявил, что опыт бойцов ЧВК "Вагнер" будет полезен белорусским силовикам

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен белорусской стороне.
"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер", "Вагнер", "Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин (президент России - ред.) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина
Вчера, 11:36
Он подчеркнул, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", - подчеркнул глава белорусского государства.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации
26 июня, 22:23
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежаЧВК "Вагнер"
 
 
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