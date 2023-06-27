https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html

Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии

Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:56

2023-06-27T14:56

2023-06-27T14:56

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

чвк "вагнер"

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен белорусской стороне. "Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер", "Вагнер", "Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин (президент России - ред.) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина. Он подчеркнул, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", - подчеркнул глава белорусского государства. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

https://ria.ru/20230626/putin-1880593462.html

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"