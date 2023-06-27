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ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику - РИА Новости, 27.06.2023
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11:02 27.06.2023 (обновлено: 13:04 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику - РИА Новости, 27.06.2023
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику
Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:02
2023-06-27T13:04
безопасность
россия
попытка вооруженного мятежа
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России."Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", - сообщили в ведомстве.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/putin-1880592230.html
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безопасность, россия, попытка вооруженного мятежа, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"
Безопасность, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

Минобороны: началась передача тяжелой военной техники от ЧВК "Вагнер" в отряды ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.
"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", - сообщили в ведомстве.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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БезопасностьРоссияПопытка вооруженного мятежаВооруженные силы РФЧВК "Вагнер"
 
 
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