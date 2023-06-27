ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику
Минобороны: началась передача тяжелой военной техники от ЧВК "Вагнер" в отряды ВС РФ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.
"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", - сообщили в ведомстве.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.