https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html

ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику - РИА Новости, 27.06.2023

ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:02

2023-06-27T11:02

2023-06-27T13:04

безопасность

россия

попытка вооруженного мятежа

вооруженные силы рф

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России."Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", - сообщили в ведомстве.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/putin-1880592230.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, попытка вооруженного мятежа, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"