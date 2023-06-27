https://ria.ru/20230627/uzhas-1880749662.html
"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ
"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ
ВСУ застряли в смертельной петле, постепенно теряя наиболее опытных солдат, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:01
2023-06-27T17:01
2023-06-27T17:01
скотт риттер
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ застряли в смертельной петле, постепенно теряя наиболее опытных солдат, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале."Дальше будет только хуже. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это "убийственный алгоритм". И это происходит уже сейчас", — указал эксперт.По его словам, украинцы находятся в сложной ситуации: хотя у них есть современное западное вооружение и техника, они не знают, как их правильно использовать, а новобранцы не имеют достаточной подготовки и военного опыта, чтобы выжить в боях против российской армии.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряли 15 тысяч человек при попытке наступать на российские оборонительные позиции.
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скотт риттер, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ несут тяжелые потери из-за нехватки военного опыта