В офисе Зеленского раскритиковали заявления Орбана о статусе Украины
Подоляк заявил, что Орбан, высказываясь о статусе Украины, не уважает репутацию Венгрии
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о статусе Украины, заявив, что венгерский премьер оскорбил собственную страну.
Ранее Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США. Ранее он отмечал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
"Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь", - написал Подоляк в социальной сети Twitter.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.