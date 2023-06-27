https://ria.ru/20230627/ukraina-1880764685.html

В офисе Зеленского раскритиковали заявления Орбана о статусе Украины

В офисе Зеленского раскритиковали заявления Орбана о статусе Украины - РИА Новости, 27.06.2023

В офисе Зеленского раскритиковали заявления Орбана о статусе Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о статусе Украины, заявив,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:01

2023-06-27T18:01

2023-06-27T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о статусе Украины, заявив, что венгерский премьер оскорбил собственную страну. Ранее Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США. Ранее он отмечал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. "Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь", - написал Подоляк в социальной сети Twitter. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230627/oshibka-1880698540.html

https://ria.ru/20230620/voennoplennye-1879407539.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр