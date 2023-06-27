"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине
Американский радиоведущий Никсон: Украина с самого начала была обречена на поражение
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон.
Журналист сравнил ход конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится заметен за несколько шагов до фактического поражения, и задался вопросом о том, когда действительно следует считать конфликт завершенным.
"Если серьезно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", — считает Никсон.
По мнению радиоведущего, дипломатически, экономически и политически Запад не сумел добиться в мире поставленной цели — ослабить Россию. В военном аспекте сравнение также не сработало в сторону стран Запада и самой Украины.
«
"У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чертовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить их в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чертова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьезно?!" — возмущен журналист.