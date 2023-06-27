https://ria.ru/20230627/ukraina-1880736188.html

"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине

"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.06.2023

"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине

Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:02

2023-06-27T16:02

2023-06-27T16:02

в мире

россия

украина

польша

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414851_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_efe2c0e43800d0668bd6bf7328a3be94.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон.Журналист сравнил ход конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится заметен за несколько шагов до фактического поражения, и задался вопросом о том, когда действительно следует считать конфликт завершенным."Если серьезно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", — считает Никсон.По мнению радиоведущего, дипломатически, экономически и политически Запад не сумел добиться в мире поставленной цели — ослабить Россию. В военном аспекте сравнение также не сработало в сторону стран Запада и самой Украины."У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чертовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить их в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чертова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьезно?!" — возмущен журналист.Никсон подчеркнул, что методы набора людей в ряды ВСУ, а также их обучение силами стран НАТО оставляет желать лучшего.

https://ria.ru/20230627/oshibka-1880702624.html

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, нато