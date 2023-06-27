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"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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16:02 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880736188.html
"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине
"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.06.2023
"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине
Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:02
2023-06-27T16:02
в мире
россия
украина
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон.Журналист сравнил ход конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится заметен за несколько шагов до фактического поражения, и задался вопросом о том, когда действительно следует считать конфликт завершенным."Если серьезно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", — считает Никсон.По мнению радиоведущего, дипломатически, экономически и политически Запад не сумел добиться в мире поставленной цели — ослабить Россию. В военном аспекте сравнение также не сработало в сторону стран Запада и самой Украины."У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чертовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить их в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чертова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьезно?!" — возмущен журналист.Никсон подчеркнул, что методы набора людей в ряды ВСУ, а также их обучение силами стран НАТО оставляет желать лучшего.
https://ria.ru/20230627/oshibka-1880702624.html
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в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине

Американский радиоведущий Никсон: Украина с самого начала была обречена на поражение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киевский режим с самого начала украинского кризиса был обречен на поражение от России, заявил на своем YouTube-канале американский радиоведущий Гарланд Никсон.
Журналист сравнил ход конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится заметен за несколько шагов до фактического поражения, и задался вопросом о том, когда действительно следует считать конфликт завершенным.
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"Если серьезно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", — считает Никсон.
По мнению радиоведущего, дипломатически, экономически и политически Запад не сумел добиться в мире поставленной цели — ослабить Россию. В военном аспекте сравнение также не сработало в сторону стран Запада и самой Украины.
«
"У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чертовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить их в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чертова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьезно?!" — возмущен журналист.
Никсон подчеркнул, что методы набора людей в ряды ВСУ, а также их обучение силами стран НАТО оставляет желать лучшего.
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