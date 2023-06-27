https://ria.ru/20230627/ukraina-1880689963.html
Орбан назвал Украину несуверенной страной
Орбан назвал Украину несуверенной страной - РИА Новости, 27.06.2023
Орбан назвал Украину несуверенной страной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:16
2023-06-27T13:16
2023-06-27T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США. "Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир," - сказал Орбан. Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в Будапеште хотели бы добиться прекращения огня на Украине и установления мира. Ранее Орбан заявлял, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230616/konflikt-1878550857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор орбан, венгрия, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан назвал Украину несуверенной страной
Орбан заявил, что Украина больше не суверенна, а достижение мира зависит от воли США