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Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 27.06.2023 (обновлено: 13:39 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880687672.html
Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня
Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня - РИА Новости, 27.06.2023
Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 28-29 июня совершит визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:07
2023-06-27T13:39
специальная военная операция на украине
украина
ватикан
в мире
москва
маттео дзуппи
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАТИКАН, 27 июн – РИА Новости. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 28-29 июня совершит визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила служба печати Святого престола."Настоящим сообщается, что 28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болонский и председатель Епископской конференции Италии, в сопровождении представителя Государственного секретариата совершит визит в Москву в качестве посланника папы Франциска. Основная цель инициативы – поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира", - говорится в сообщении.Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах". По словам Паролина, в ходе своего предстоящего визита в Москву кардинал Дзуппи мог бы встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской православной церкви позволит, сказал ранее РИА Новости митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html
https://ria.ru/20230513/vatikan-1871544547.html
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украина, ватикан, в мире, москва, маттео дзуппи, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ватикан, В мире, Москва, Маттео Дзуппи, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня

Посланник Ватикана по урегулированию на Украине кардинал Дзуппи посетит Москву 28-29 июня

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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ВАТИКАН, 27 июн – РИА Новости. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 28-29 июня совершит визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила служба печати Святого престола.
"Настоящим сообщается, что 28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болонский и председатель Епископской конференции Италии, в сопровождении представителя Государственного секретариата совершит визит в Москву в качестве посланника папы Франциска. Основная цель инициативы – поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира", - говорится в сообщении.
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Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах". По словам Паролина, в ходе своего предстоящего визита в Москву кардинал Дзуппи мог бы встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской православной церкви позволит, сказал ранее РИА Новости митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВатиканВ миреМоскваМаттео ДзуппиРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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