Посланник Ватикана по Украине посетит Москву 28-29 июня
Посланник Ватикана по урегулированию на Украине кардинал Дзуппи посетит Москву 28-29 июня
© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
ВАТИКАН, 27 июн – РИА Новости. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 28-29 июня совершит визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила служба печати Святого престола.
"Настоящим сообщается, что 28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болонский и председатель Епископской конференции Италии, в сопровождении представителя Государственного секретариата совершит визит в Москву в качестве посланника папы Франциска. Основная цель инициативы – поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира", - говорится в сообщении.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщал, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах". По словам Паролина, в ходе своего предстоящего визита в Москву кардинал Дзуппи мог бы встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита Москву с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график предстоятеля Русской православной церкви позволит, сказал ранее РИА Новости митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).