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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 27.06.2023 (обновлено: 15:20 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880677552.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге - РИА Новости, 27.06.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге
Взрывы прогремели во вторник в Сумах и Кременчуге на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, пишет украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:26
2023-06-27T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Сумах и Кременчуге на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, пишет украинское агентство УНИАН. Ранее во вторник в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. "Сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Сумах", - пишет УНИАН.Позже глава полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что взрывы в Кременчуге произошли в районе дачного кооператива. "Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230627/trevoga-1880672181.html
https://ria.ru/20230626/vzryvy-1880378229.html
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в мире, кременчуг, украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге

УНИАН: в Сумах и Кременчуге после объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Сумах и Кременчуге на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, пишет украинское агентство УНИАН.
Ранее во вторник в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 12:01
"Сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Сумах", - пишет УНИАН.
Позже глава полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что взрывы в Кременчуге произошли в районе дачного кооператива. "Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
26 июня, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы РФ
 
 
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