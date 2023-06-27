https://ria.ru/20230627/ukraina-1880677552.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге - РИА Новости, 27.06.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге

Взрывы прогремели во вторник в Сумах и Кременчуге на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, пишет украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:26

2023-06-27T12:26

2023-06-27T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

украина

черниговская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Сумах и Кременчуге на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, пишет украинское агентство УНИАН. Ранее во вторник в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. "Сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Сумах", - пишет УНИАН.Позже глава полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что взрывы в Кременчуге произошли в районе дачного кооператива. "Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230627/trevoga-1880672181.html

https://ria.ru/20230626/vzryvy-1880378229.html

кременчуг

украина

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кременчуг, украина, черниговская область, вооруженные силы рф