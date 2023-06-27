https://ria.ru/20230627/ukraina-1880669982.html

ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских

ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских - РИА Новости, 27.06.2023

ООН обвинила украинских силовиков в пытках десятков задержанных гражданских

Более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:48

2023-06-27T11:48

2023-06-27T13:18

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ЖЕНЕВА, 27 июн — РИА Новости. Более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека."Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и девять женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями в неофициальных местах содержания под стражей или — в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изоляторах", — указывается там.УВКПЧ также задокументировало арест нескольких гражданских лиц, занимавшихся распределением гуманитарной помощи на подконтрольных российским военным территориях. В одном из случаев украинские власти осудили мужчину, раздававшего продукты в своем селе в Харьковской области — в Киеве расценили его действия как участие в незаконных организациях, однако, как говорится в отчете, для выполнения упомянутых задач его выбрали сами жители деревни.В целом число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно увеличилось с 24 февраля 2022 года, отметили в управлении. Так, УВКПЧ задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), "некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины".Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20230419/pytki-1866321656.html

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