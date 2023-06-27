https://ria.ru/20230627/ukraina-1880615235.html

Украине дали несколько недель на победу

Украине дали несколько недель на победу - РИА Новости, 27.06.2023

Украине дали несколько недель на победу

Если Украина не добьется успеха на поле боя в предстоящие несколько недель, она потеряет территории на многие годы, такое мнение выразил профессор... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:02

2023-06-27T06:02

2023-06-27T06:02

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Если Украина не добьется успеха на поле боя в предстоящие несколько недель, она потеряет территории на многие годы, такое мнение выразил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post."Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет", — написал эксперт.Автор материала не уточнил, чем обоснован такой срок, однако, по его мнению, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу."Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, нам следует ожидать, что политическое измерение этой войны будет определять ход событий. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня", — отметил эксперт.По мнению Эллисона, в случае соглашения каждая из сторон объявит "победой" те достижения, которые будут достигнуты ими на момент прекращения огня. В таком случае, считает эксперт, мир отпразднует окончание военных действий и назовет это "миром".Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html

https://ria.ru/20230627/artilleriya-1880611926.html

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в мире, украина, европа, киев, владимир путин, нато