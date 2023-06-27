Украине дали несколько недель на победу
WP: у Украины всего несколько недель для того, чтобы вернуть территории
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Если Украина не добьется успеха на поле боя в предстоящие несколько недель, она потеряет территории на многие годы, такое мнение выразил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.
"Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет", — написал эксперт.
Автор материала не уточнил, чем обоснован такой срок, однако, по его мнению, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу.
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"Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, нам следует ожидать, что политическое измерение этой войны будет определять ход событий. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному югу, призывающему обе стороны прекратить убийства и начать серьезные переговоры о прекращении огня", — отметил эксперт.
По мнению Эллисона, в случае соглашения каждая из сторон объявит "победой" те достижения, которые будут достигнуты ими на момент прекращения огня. В таком случае, считает эксперт, мир отпразднует окончание военных действий и назовет это "миром".
Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.