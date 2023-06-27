https://ria.ru/20230627/ukraina-1880608188.html
В Польше просчитали сценарии вымирания Украины
В Польше просчитали сценарии вымирания Украины - РИА Новости, 27.06.2023
В Польше просчитали сценарии вымирания Украины
В настоящий момент Украина "вымирает", что в скором времени может привести к ее краху как государства, заявил в интервью польскому порталу Onet.pl демограф... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:30
2023-06-27T02:30
2023-06-27T02:30
в мире
украина
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В настоящий момент Украина "вымирает", что в скором времени может привести к ее краху как государства, заявил в интервью польскому порталу Onet.pl демограф Ариэль Драбинский.По мнению специалиста, сейчас на Украине остались не более 30 миллионов человек: до эскалации конфликта на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов человек, после начала спецоперации из страны уехали 8 миллионов украинцев. При этом данная цифра не учитывает естественную смертность в стране, указал он. К примеру, в 2021 году в стране по естественным причинам умерло 700 тысяч человек, а родилось около 200 тысяч, при этом актуальную статистику киевские власти не публикуют."Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный – 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта", - подчеркнул Драбинский.Как заметил специалист, директор украинского Института демографии и социальных исследований считает, что для восстановления страны необходимо возвращение людей обратно, однако, по его словам, "есть парадокс".Так, в прошлом году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в этом году, по прогнозам, он снизится до 0,7. Кроме того, многие из уехавших из страны не вернутся обратно, выразил уверенность он. "Украинские ученые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну", - заявил демограф, добавив, что на Западе этот фактор никто не учитывает.По его мнению, максимум в страну вернется 50% уехавших. Кроме того, серьезным фактором станет и огромная безработица, из-за чего многие люди впоследствии покинут Украину в поисках заработка.
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в мире, украина
В Польше просчитали сценарии вымирания Украины
Польский демограф Драбинский заявил, что Украина вымирает и может перестать существовать
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
В настоящий момент Украина "вымирает", что в скором времени может привести к ее краху как государства, заявил в интервью польскому порталу Onet.pl
демограф Ариэль Драбинский.
По мнению специалиста, сейчас на Украине остались не более 30 миллионов человек: до эскалации конфликта на подконтрольных Киеву
территориях жили 37 миллионов человек, после начала спецоперации из страны уехали 8 миллионов украинцев. При этом данная цифра не учитывает естественную смертность в стране, указал он. К примеру, в 2021 году в стране по естественным причинам умерло 700 тысяч человек, а родилось около 200 тысяч, при этом актуальную статистику киевские власти не публикуют.
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"Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный – 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта", - подчеркнул Драбинский.
Как заметил специалист, директор украинского Института демографии и социальных исследований считает, что для восстановления страны необходимо возвращение людей обратно, однако, по его словам, "есть парадокс".
Так, в прошлом году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в этом году, по прогнозам, он снизится до 0,7. Кроме того, многие из уехавших из страны не вернутся обратно, выразил уверенность он. "Украинские ученые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну", - заявил демограф, добавив, что на Западе этот фактор никто не учитывает.
По его мнению, максимум в страну вернется 50% уехавших. Кроме того, серьезным фактором станет и огромная безработица, из-за чего многие люди впоследствии покинут Украину в поисках заработка.
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