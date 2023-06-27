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Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра - РИА Новости, 27.06.2023
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра
Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов трех федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:50
2023-06-27T02:50
2023-06-27T02:50
сахалинская область
россия
внии гочс
республика бурятия
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов трех федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "До конца текущего месяца и в первых числах июля из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории юга Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краёв", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что на европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, а также на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
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сахалинская область, россия, внии гочс, республика бурятия, происшествия
Сахалинская область, Россия, ВНИИ ГОЧС, Республика Бурятия, Происшествия
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра
ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение восьми регионов могут нарушить сильный ветер и осадки