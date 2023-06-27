Рейтинг@Mail.ru
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ugroza-1880608709.html
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра - РИА Новости, 27.06.2023
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра
Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов трех федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:50
2023-06-27T02:50
сахалинская область
россия
внии гочс
республика бурятия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов трех федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "До конца текущего месяца и в первых числах июля из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории юга Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краёв", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что на европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, а также на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
https://ria.ru/20230626/kuban-1880518855.html
сахалинская область
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, россия, внии гочс, республика бурятия, происшествия
Сахалинская область, Россия, ВНИИ ГОЧС, Республика Бурятия, Происшествия
Жителей восьми регионов предупредили об угрозе сильных осадков и ветра

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение восьми регионов могут нарушить сильный ветер и осадки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов трех федеральных округов страны из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"До конца текущего месяца и в первых числах июля из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории юга Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краёв", - говорится в сообщении на сайте института.
Набережная Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
Вчера, 16:36
Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что на европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, а также на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
 
Сахалинская областьРоссияВНИИ ГОЧСРеспублика БурятияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала