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Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ - РИА Новости, 27.06.2023
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ
Союзники из ряда стран предостерегали Украину от использования попытки мятежа в прошлые выходные для нанесения ударов внутри России, сообщает американский... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:28
2023-06-27T08:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Союзники из ряда стран предостерегали Украину от использования попытки мятежа в прошлые выходные для нанесения ударов внутри России, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Как отмечается в сообщении CNN, опасения состояли в том, что Украина и Запад рассматривались бы как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России. Неназванный чиновник заявил телеканалу, что послание было направлено Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов. "Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", - цитирует телеканал слова источника. Ранее газета Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что разведывательные агентства США еще в середине июня получили данные, указывавшие на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать эту информацию огласке. CNN также сообщали, что США якобы были заранее проинформированы о готовящемся Пригожиным мятеже, но американская разведка решила никому об этом не рассказывать. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные СМИ выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Как стало известно вечером в субботу, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880542027.html
https://ria.ru/20230626/vagner-1880591500.html
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россия, украина, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ

CNN: Запад отговаривал Киев от нанесения ударов по России во время попытки мятежа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Союзники из ряда стран предостерегали Украину от использования попытки мятежа в прошлые выходные для нанесения ударов внутри России, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как отмечается в сообщении CNN, опасения состояли в том, что Украина и Запад рассматривались бы как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России. Неназванный чиновник заявил телеканалу, что послание было направлено Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов.
"Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", - цитирует телеканал слова источника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Лавров ответил на вопрос о реакции в мире на события вокруг Пригожина
Вчера, 17:30
Ранее газета Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что разведывательные агентства США еще в середине июня получили данные, указывавшие на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать эту информацию огласке.
CNN также сообщали, что США якобы были заранее проинформированы о готовящемся Пригожиным мятеже, но американская разведка решила никому об этом не рассказывать. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные СМИ выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Как стало известно вечером в субботу, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин назвал бойцов "Вагнера" патриотами, которых использовали втемную
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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