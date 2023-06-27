https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО

"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО - РИА Новости, 27.06.2023

"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО

Ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал, заявил отставной американский... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:51

2023-06-27T11:51

2023-06-27T11:51

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его Youtube-канале."НАТО обманула украинцев. Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть", — указал эксперт.По его словам, НАТО убедила киевский режим Владимира Зеленского, что его долгожданное наступление закончится победой Украины, показав компьютерную симуляцию сценария, в котором ВСУ побеждают российскую армию, но на самом деле эта атака приводит лишь к большим потерям со стороны украинских войск и уничтожению западной техники на реальном поле боя."У украинцев шансов нет. <…> Все закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для ее спонсоров из НАТО", — подытожил Риттер.Как ранее президент России Владимир Путин отмечал, украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.

https://ria.ru/20230627/shag-1880637454.html

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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины