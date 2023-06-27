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"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО
"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО
Ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал, заявил отставной американский... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:51
2023-06-27T11:51
2023-06-27T11:51
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владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ложь Североатлантического альянса о скорой победе ВСУ во время контрнаступления лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его Youtube-канале."НАТО обманула украинцев. Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть", — указал эксперт.По его словам, НАТО убедила киевский режим Владимира Зеленского, что его долгожданное наступление закончится победой Украины, показав компьютерную симуляцию сценария, в котором ВСУ побеждают российскую армию, но на самом деле эта атака приводит лишь к большим потерям со стороны украинских войск и уничтожению западной техники на реальном поле боя."У украинцев шансов нет. <…> Все закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для ее спонсоров из НАТО", — подытожил Риттер.Как ранее президент России Владимир Путин отмечал, украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Шансов нет". В США заявили об ударе в спину Украине от НАТО
Экс-разведчик ВС США Риттер: ложь НАТО о скорой победе Украины приведет к уничтожению ВСУ