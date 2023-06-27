https://ria.ru/20230627/tushi-1880657104.html

В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных

В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных - РИА Новости, 27.06.2023

В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных

Специалисты утилизировали уже свыше 2,1 тысячи туш животных, погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:00

2023-06-27T11:00

2023-06-27T11:02

разрушение каховской гэс

херсонская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты утилизировали уже свыше 2,1 тысячи туш животных, погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена утилизация путем сожжения 2,12 тысячи туш животных, в том числе за минувшие сутки - одна туша", - сказал собеседник агентства. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота и диких животных, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20230626/pogibshie-1880402399.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, херсонская область