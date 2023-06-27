https://ria.ru/20230627/tushi-1880657104.html
В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных
В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных - РИА Новости, 27.06.2023
В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных
Специалисты утилизировали уже свыше 2,1 тысячи туш животных, погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:00
2023-06-27T11:00
2023-06-27T11:02
разрушение каховской гэс
херсонская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты утилизировали уже свыше 2,1 тысячи туш животных, погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена утилизация путем сожжения 2,12 тысячи туш животных, в том числе за минувшие сутки - одна туша", - сказал собеседник агентства. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота и диких животных, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230626/pogibshie-1880402399.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разрушение каховской гэс, херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных
В Херсонской области сожгли более 2100 туш животных после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты утилизировали уже свыше 2,1 тысячи туш животных, погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проведена утилизация путем сожжения 2,12 тысячи туш животных, в том числе за минувшие сутки - одна туша", - сказал собеседник агентства.
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота и диких животных, заявил ранее президент РФ Владимир Путин
.
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48