https://ria.ru/20230627/turizm-1880802865.html

Россия будет стремиться к допандемийным показателям турпотока из Белоруссии

Россия будет стремиться к допандемийным показателям турпотока из Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2023

Россия будет стремиться к допандемийным показателям турпотока из Белоруссии

Россия будет стремиться к достижению допандемийных показателей числа турпоездок из Белоруссии, об этом на X форуме регионов Белоруссии и России заявил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:36

2023-06-27T23:36

2023-06-27T23:36

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

снг

белоруссия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия будет стремиться к достижению допандемийных показателей числа турпоездок из Белоруссии, об этом на X форуме регионов Белоруссии и России заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Число турпоездок между Россией и Беларусью постепенно возвращаются к допандемийному уровню. Туристический потенциал России и Республики Беларусь огромен и уникален, что является еще одним фактором значительного интереса к взаимным туристическим поездкам... В 2022 году граждане Белоруссии совершили 126 тысяч туристических поездок в Россию, это более чем в два раза больше, чем в предыдущем году. Как минимум в этом году мы будем стремиться к достижению допандемийных показателей", - заявил Вахруков. По его словам, российские туристы занимают значительную долю иностранцев, путешествующих в Белоруссию. По данным Банка России по импорту туруслуг на российский рынок, приводимым пресс-службой, в 2018-2019 годах среди стран-участниц СНГ Белоруссия заняла первое место по объему экспорта (более 33 миллиардов рублей). Минэкономразвития также сообщает, что в рамках союзной программы страны договорились о гармонизации стандартов деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг, унификации предоставляемых туристам гарантий при оказании туристических услуг, требований для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператоров.

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), снг, белоруссия