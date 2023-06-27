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"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области

"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 27.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области

"Единая Россия" выдвинула действующего главу Кемеровской области Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:37

2023-06-27T10:37

2023-06-27T10:37

политика

кемеровская область

сергей цивилев

единая россия

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Кемеровской области Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах главы Кемеровской области. Делегаты конференции реготделения партии единогласно поддержали кандидатуру действующего губернатора. Он же возглавит список кандидатов от "Единой России" на выборах в заксобрание Кузбасса", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, россия