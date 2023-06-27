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"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области
"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 27.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области
"Единая Россия" выдвинула действующего главу Кемеровской области Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:37
2023-06-27T10:37
2023-06-27T10:37
политика
кемеровская область
сергей цивилев
единая россия
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Кемеровской области Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах губернатора, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Сергея Цивилева кандидатом от партии на выборах главы Кемеровской области. Делегаты конференции реготделения партии единогласно поддержали кандидатуру действующего губернатора. Он же возглавит список кандидатов от "Единой России" на выборах в заксобрание Кузбасса", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, россия
Политика, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" выдвинула Цивилева на пост губернатора Кемеровской области
"Единая Россия" выдвинула главу Кемеровской области Сергея Цивилева на выборах губернатора