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Опрос выявил главные жизненные ценности россиян - РИА Новости, 27.06.2023
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04:00 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/tsennosti-1880611156.html
Опрос выявил главные жизненные ценности россиян
Опрос выявил главные жизненные ценности россиян - РИА Новости, 27.06.2023
Опрос выявил главные жизненные ценности россиян
Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах, говорится в исследовании... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:00
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россия
северный кавказ
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости. "Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру", - показало исследование, в ходе которого опросили 1000 респондентов по всей России. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги - жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%). Главной духовной ценностью россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 50% назвали прозу великих русских писателей, 49% - российские научные достижения ХIX-XX веков, 44% - классическую музыку, 37% - живопись всемирно известных художников, 34% - классический балет, 33% - русскую поэзию ХХ века, 25% - иконопись. Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 64% выбрали собственный дом, по 53% - наличные рубли и квартиру в многоквартирном доме, 41% - автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 34%, золото - 23%, наличные деньги в иностранной валюте - 19%, дорогую одежду - 8%.
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россия, северный кавказ, москва
Россия, Северный Кавказ, Москва
Опрос выявил главные жизненные ценности россиян

"Открытие": в рейтинге жизненных ценностей россиян любовь обогнала деньги

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссияне фотографируются возле арт-объекта на курорте в Краснодарском крае
Россияне фотографируются возле арт-объекта на курорте в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россияне фотографируются возле арт-объекта на курорте в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости.
«
"Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру", - показало исследование, в ходе которого опросили 1000 респондентов по всей России.
Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги - жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).
Главной духовной ценностью россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 50% назвали прозу великих русских писателей, 49% - российские научные достижения ХIX-XX веков, 44% - классическую музыку, 37% - живопись всемирно известных художников, 34% - классический балет, 33% - русскую поэзию ХХ века, 25% - иконопись.
Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 64% выбрали собственный дом, по 53% - наличные рубли и квартиру в многоквартирном доме, 41% - автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 34%, золото - 23%, наличные деньги в иностранной валюте - 19%, дорогую одежду - 8%.
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