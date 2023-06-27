https://ria.ru/20230627/tsennosti-1880611156.html

Опрос выявил главные жизненные ценности россиян

Опрос выявил главные жизненные ценности россиян - РИА Новости, 27.06.2023

Опрос выявил главные жизненные ценности россиян

Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах, говорится в исследовании... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:00

2023-06-27T04:00

2023-06-27T04:00

россия

северный кавказ

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости. "Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру", - показало исследование, в ходе которого опросили 1000 респондентов по всей России. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги - жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%). Главной духовной ценностью россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 50% назвали прозу великих русских писателей, 49% - российские научные достижения ХIX-XX веков, 44% - классическую музыку, 37% - живопись всемирно известных художников, 34% - классический балет, 33% - русскую поэзию ХХ века, 25% - иконопись. Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 64% выбрали собственный дом, по 53% - наличные рубли и квартиру в многоквартирном доме, 41% - автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 34%, золото - 23%, наличные деньги в иностранной валюте - 19%, дорогую одежду - 8%.

https://ria.ru/20230623/predlozhenie-1879911170.html

россия

северный кавказ

москва

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россия, северный кавказ, москва