https://ria.ru/20230627/trevoga-1880795956.html

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2023

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:53

2023-06-27T21:53

2023-06-27T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 21.37 по 21.41 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины