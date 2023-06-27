https://ria.ru/20230627/trevoga-1880672181.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области и еще семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:01

2023-06-27T12:01

2023-06-27T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и еще семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Первым – в 11.52 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Через несколько минут тревогу объявили также в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Киеве сигнал тревоги пока не объявлялся.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230627/signal-1880606316.html

украина

киевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киевская область