https://ria.ru/20230627/trevoga-1880672181.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и еще семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:01
2023-06-27T12:01
2023-06-27T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
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киевская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и еще семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Первым – в 11.52 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Через несколько минут тревогу объявили также в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Киеве сигнал тревоги пока не объявлялся.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230627/signal-1880606316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской области и еще семи регионах Украины объявили воздушную тревогу