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Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок - РИА Новости, 27.06.2023
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22:05 27.06.2023 (обновлено: 23:05 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/tramp-1880797541.html
Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок
Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок - РИА Новости, 27.06.2023
Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:05
2023-06-27T23:05
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок. &quot;У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. &lt;…&gt; Это финальная схватка&quot;, — объявил он на мероприятии Федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир.Как заявил политик, пропагандируемая демократами альтернативная энергетика приводит к появлению уставленных дорогими ветряными генераторами полей, а это оборудование делают в основном в Китае. Полный переход же на электричество угрожает привычному укладу американцев, предупредил Трамп. "Мы — нация в упадке. &lt;…&gt; Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Думаю, даже год выжить будет весьма тяжело. Ужасные вещи происходят так быстро. Что они делают с нашей страной — очень печально", — сказал он.По словам экс-президента, сейчас "страна движется в ад", в мире падает доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, что станет катастрофой. Трамп назвал свои оппонентов из Демократической партии "разжигателями войны", заявив, что никто из них не говорит об урегулировании конфликта вокруг Украины, который он сам на посту президента смог бы разрешить за сутки. По его словам, мир очень близок к третьей мировой войне. При этом политик пообещал предотвратить ее начало.
https://ria.ru/20230627/kontrol-1880792692.html
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в мире, сша, китай, украина, дональд трамп
В мире, США, Китай, Украина, Дональд Трамп
Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок

Экс-президент Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок.
«

"У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. <…> Это финальная схватка", — объявил он на мероприятии Федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир.

Как заявил политик, пропагандируемая демократами альтернативная энергетика приводит к появлению уставленных дорогими ветряными генераторами полей, а это оборудование делают в основном в Китае. Полный переход же на электричество угрожает привычному укладу американцев, предупредил Трамп.
"Мы — нация в упадке. <…> Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Думаю, даже год выжить будет весьма тяжело. Ужасные вещи происходят так быстро. Что они делают с нашей страной — очень печально", — сказал он.
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По словам экс-президента, сейчас "страна движется в ад", в мире падает доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, что станет катастрофой.
Трамп назвал свои оппонентов из Демократической партии "разжигателями войны", заявив, что никто из них не говорит об урегулировании конфликта вокруг Украины, который он сам на посту президента смог бы разрешить за сутки.
По его словам, мир очень близок к третьей мировой войне. При этом политик пообещал предотвратить ее начало.
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