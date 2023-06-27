https://ria.ru/20230627/tramp-1880797541.html

Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок

Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок - РИА Новости, 27.06.2023

Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:05

2023-06-27T22:05

2023-06-27T23:05

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок. "У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. <…> Это финальная схватка", — объявил он на мероприятии Федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир.Как заявил политик, пропагандируемая демократами альтернативная энергетика приводит к появлению уставленных дорогими ветряными генераторами полей, а это оборудование делают в основном в Китае. Полный переход же на электричество угрожает привычному укладу американцев, предупредил Трамп. "Мы — нация в упадке. <…> Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Думаю, даже год выжить будет весьма тяжело. Ужасные вещи происходят так быстро. Что они делают с нашей страной — очень печально", — сказал он.По словам экс-президента, сейчас "страна движется в ад", в мире падает доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, что станет катастрофой. Трамп назвал свои оппонентов из Демократической партии "разжигателями войны", заявив, что никто из них не говорит об урегулировании конфликта вокруг Украины, который он сам на посту президента смог бы разрешить за сутки. По его словам, мир очень близок к третьей мировой войне. При этом политик пообещал предотвратить ее начало.

https://ria.ru/20230627/kontrol-1880792692.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html

сша

китай

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, украина, дональд трамп