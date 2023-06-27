https://ria.ru/20230627/tof-1880616403.html
Корветы ТОФ при выполнении дальнего перехода отразили "ракетную атаку"
Корветы ТОФ при выполнении дальнего перехода отразили "ракетную атаку" - РИА Новости, 27.06.2023
Корветы ТОФ при выполнении дальнего перехода отразили "ракетную атаку"
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, включающий корветы "Громкий" и "Совершенный", отразил условную ракетную атаку и вошел в Филиппинское море при... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:13
2023-06-27T06:13
2023-06-27T06:13
россия
южно-китайское море
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, включающий корветы "Громкий" и "Совершенный", отразил условную ракетную атаку и вошел в Филиппинское море при выполнении дальнего перехода с учениями, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. Ранее в пресс-службе рассказали, что экипажи кораблей, участвующих в дальнем морском переходе, провели в соседнем Южно-Китайском море противолодочное учение, отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и сдали нормативы по герметизации "аварийных" отсеков в ходе борьбы за живучесть. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" зашел в южную часть Филиппинского моря в соответствии с планом выполнения поставленных задач в рамках дальнего морского перехода... На переходе морем экипажи кораблей провели совместное учение с элементами условного морского боя по отражению ракетной атаки "противника" с моря. Имитируемые воздушные цели были условно уничтожены зенитным ракетным комплексом, а "вражеский" корабль подавлен огнём артиллерийских установок корветов", - говорится в сообщении пресс-службы. Маневры кораблей "с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в рамках укрепления партнерства" продолжаются, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230619/tof-1879047632.html
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россия, южно-китайское море, тихоокеанский флот вмф россии, атр, безопасность
Россия, Южно-Китайское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, АТР, Безопасность
Корветы ТОФ при выполнении дальнего перехода отразили "ракетную атаку"
Корветы ТОФ, выполняющие дальний переход с учениями, отразили "ракетную атаку"