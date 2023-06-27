https://ria.ru/20230627/test-1880768231.html
Источник: дочка "Яндекса" начала тест беспилотных автомобилей в Белграде
Источник: дочка "Яндекса" начала тест беспилотных автомобилей в Белграде - РИА Новости, 27.06.2023
Источник: дочка "Яндекса" начала тест беспилотных автомобилей в Белграде
Дочерняя компания голландской Yandex N.V. (материнская компания российского "Яндекса") Self-Driving Group запустила тестирование беспилотных автомобилей в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:17
2023-06-27T18:17
2023-06-27T18:40
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дочерняя компания голландской Yandex N.V. (материнская компания российского "Яндекса") Self-Driving Group запустила тестирование беспилотных автомобилей в Белграде, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании."Международная Self-Driving Group, которая после реструктуризации будет выделена в самостоятельную компанию из "Яндекса", запустила тестирование автономных автомобилей на дорогах Белграда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о дочерней компании Yandex N.V.В пресс-службе компании подтвердили данную информацию.В начале июня "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.Позднее компания сообщила, что официально открывает в столице Сербии офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме, осенью планирует открыть второй.
https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html
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яндекс, белград (город), сербия
Яндекс, Белград (город), Сербия
Источник: дочка "Яндекса" начала тест беспилотных автомобилей в Белграде
Дочерняя компания "Яндекса" запустила тестирование беспилотных автомобилей в Белграде
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дочерняя компания голландской Yandex N.V. (материнская компания российского "Яндекса") Self-Driving Group запустила тестирование беспилотных автомобилей в Белграде, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.
«
"Международная Self-Driving Group, которая после реструктуризации будет выделена в самостоятельную компанию из "Яндекса", запустила тестирование автономных автомобилей на дорогах Белграда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о дочерней компании Yandex N.V.
В пресс-службе компании подтвердили данную информацию.
В начале июня "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.
Позднее компания сообщила, что официально открывает в столице Сербии
офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме, осенью планирует открыть второй.
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте