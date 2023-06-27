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США поставили Тайваню разведывательные дроны - РИА Новости, 27.06.2023
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12:18 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html
США поставили Тайваню разведывательные дроны
США поставили Тайваню разведывательные дроны - РИА Новости, 27.06.2023
США поставили Тайваню разведывательные дроны
США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения способности по обеспечению безопасности в районе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:18
2023-06-27T12:18
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения способности по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова. Сообщается, что договоренность о безвозмездных поставках беспилотников JUMP 20 с возможностью вертикального взлета и посадки была достигнута в конце прошлого года. Как пояснили в Управлении, США согласились поставить беспилотники и провести обучение по борьбе с незаконной торговлей нефтью, распространением оружия, незаконной рыбной ловлей, а также с трансграничной преступной деятельностью и по устранению последствий катастроф на море. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал агентству, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдения и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html
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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси
США поставили Тайваню разведывательные дроны

США безвозмездно предоставили Тайваню разведывательные беспилотники JUMP 20

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения способности по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова.
Сообщается, что договоренность о безвозмездных поставках беспилотников JUMP 20 с возможностью вертикального взлета и посадки была достигнута в конце прошлого года.
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Как пояснили в Управлении, США согласились поставить беспилотники и провести обучение по борьбе с незаконной торговлей нефтью, распространением оружия, незаконной рыбной ловлей, а также с трансграничной преступной деятельностью и по устранению последствий катастроф на море.
Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал агентству, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдения и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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