https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html

США поставили Тайваню разведывательные дроны

США поставили Тайваню разведывательные дроны - РИА Новости, 27.06.2023

США поставили Тайваню разведывательные дроны

США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения способности по обеспечению безопасности в районе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:18

2023-06-27T12:18

2023-06-27T12:18

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения способности по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова. Сообщается, что договоренность о безвозмездных поставках беспилотников JUMP 20 с возможностью вертикального взлета и посадки была достигнута в конце прошлого года. Как пояснили в Управлении, США согласились поставить беспилотники и провести обучение по борьбе с незаконной торговлей нефтью, распространением оружия, незаконной рыбной ловлей, а также с трансграничной преступной деятельностью и по устранению последствий катастроф на море. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал агентству, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдения и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси