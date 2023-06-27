https://ria.ru/20230627/tanki-1880756815.html
Эксперт допустил, что страны НАТО умышленно "состаривают" танки для Киева
Эксперт допустил, что страны НАТО умышленно "состаривают" танки для Киева - РИА Новости, 27.06.2023
Эксперт допустил, что страны НАТО умышленно "состаривают" танки для Киева
Часть поставляемых Украине танков и прочего оружия может иметь умышленно встроенные более старые компоненты, чтобы российская сторона в случае перехвата не была РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:24
2023-06-27T17:24
2023-06-27T18:07
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
нато
бундесвер германии
дмитрий кулеба
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Часть поставляемых Украине танков и прочего оружия может иметь умышленно встроенные более старые компоненты, чтобы российская сторона в случае перехвата не была в курсе самых передовых разработок, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Во вторник немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил получение заказа от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания передадут Киеву. Между тем, точной даты поставки обещанных США Киеву танков Abrams неизвестно по сей день, в то время как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе выразил надежду, что Киев получит их к следующему контрнаступлению. Ранее несколько танков Leopard были уничтожены или обездвижены в ходе отражения атак ВСУ. "Получив доступ к современной военной технике Запада, представители РФ внимательно изучат и сделают выводы об особенностях танков западного образца. Хотя тут следует учесть, что американцы в отличие от немцев в случае с поставкой Abrams M1 отправят не те танки, которые у них стоят на вооружении, а новые единицы в иной конфигурации, которые будут произведены до конца года", - говорит Розе. По словам эксперта, американцы - помимо подготовки машин к условиям боя на Украине - вероятнее всего хотят также избежать того, чтобы в российские руки попали самые современные технологии и особенности конструкции танков. "В конечном итоге украинцы получат урезанную версию танка", - подчеркивает он. По оценке Розе не исключено, что и немецкие танки могли быть модифицированы, особенно на фоне сообщений о том, что модуль нацеливания в поставленных на Украину танках Leopard нередко сбивается и не подлежит последующей настройке. "Данные изменения могут проводиться с расчетом на то, что русские, исследуя танк, придут к выводу, что система управления огнем ни на что не годится. В действительности же все окажется иначе – современные модели, как правило, работают намного лучше", - говорит он. Стоит также учесть, говорит Розе, что американцы еще в войне в Ираке с помощью танков Abrams с 120-миллиметровой пушкой Rheinmetall, которой также оснащается большинство танков Leopard, с легкостью били по противнику, находящемуся в четырех километрах, тогда как бундесвер в показателях к своему передовому танку Leopard 2 такую дальность предпочитает указывать лишь в качестве максимальной, что по мнению эксперта может быть "ложной скромностью". Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
https://ria.ru/20230623/vsu-1880046638.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы украины, в мире, нато, бундесвер германии, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО, Бундесвер Германии, Дмитрий Кулеба
Эксперт допустил, что страны НАТО умышленно "состаривают" танки для Киева
Военный эксперт Розе допустил, что НАТО передает Киеву танки с более старыми компонентами
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Часть поставляемых Украине танков и прочего оружия может иметь умышленно встроенные более старые компоненты, чтобы российская сторона в случае перехвата не была в курсе самых передовых разработок, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
Во вторник немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил получение заказа от Нидерландов
на 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания
передадут Киеву
. Между тем, точной даты поставки обещанных США
Киеву танков Abrams неизвестно по сей день, в то время как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
на прошлой неделе выразил надежду, что Киев получит их к следующему контрнаступлению. Ранее несколько танков Leopard были уничтожены или обездвижены в ходе отражения атак ВСУ
.
Украинский генерал утверждает, что ВСУ держат в резерве британские танки
"Получив доступ к современной военной технике Запада, представители РФ
внимательно изучат и сделают выводы об особенностях танков западного образца. Хотя тут следует учесть, что американцы в отличие от немцев в случае с поставкой Abrams M1 отправят не те танки, которые у них стоят на вооружении, а новые единицы в иной конфигурации, которые будут произведены до конца года", - говорит Розе.
По словам эксперта, американцы - помимо подготовки машин к условиям боя на Украине - вероятнее всего хотят также избежать того, чтобы в российские руки попали самые современные технологии и особенности конструкции танков.
«
"В конечном итоге украинцы получат урезанную версию танка", - подчеркивает он.
По оценке Розе не исключено, что и немецкие танки могли быть модифицированы, особенно на фоне сообщений о том, что модуль нацеливания в поставленных на Украину танках Leopard нередко сбивается и не подлежит последующей настройке.
"Данные изменения могут проводиться с расчетом на то, что русские, исследуя танк, придут к выводу, что система управления огнем ни на что не годится. В действительности же все окажется иначе – современные модели, как правило, работают намного лучше", - говорит он.
Стоит также учесть, говорит Розе, что американцы еще в войне в Ираке
с помощью танков Abrams с 120-миллиметровой пушкой Rheinmetall, которой также оснащается большинство танков Leopard, с легкостью били по противнику, находящемуся в четырех километрах, тогда как бундесвер в показателях к своему передовому танку Leopard 2 такую дальность предпочитает указывать лишь в качестве максимальной, что по мнению эксперта может быть "ложной скромностью".
Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера
, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан
самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.