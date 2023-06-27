В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров
В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров на реке Лена
© официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/TelegramСтолкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео
Столкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки вылилось около 80 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Возбуждено дело о неправильной транспортировке химических веществ и нарушении требований транспортной безопасности. В Киренском районе Приангарья был введен режим ЧС.
"В Киренском районе снят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный 13 июня 2023 года из-за столкновения на реке Лене двух нефтеналивных танкеров и попадания в акваторию нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снять режим ЧС стало возможно после проведения анализа проб воды специалистами Роспироднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета. Превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, по данным на 22 июня, зафиксировано в двух точках - в районе населенного пункта Воронежский 1,2 ПДК, в районе населенного пункта Салтыково - 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими. Мониторинг состояния реки будет продолжаться в плановом режиме.