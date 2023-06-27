https://ria.ru/20230627/tankery-1880618315.html

В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров

В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров - РИА Новости, 27.06.2023

В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров

Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:55

2023-06-27T06:55

2023-06-27T06:55

киренский район

иркутская область

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гидрометцентр

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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки вылилось около 80 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Возбуждено дело о неправильной транспортировке химических веществ и нарушении требований транспортной безопасности. В Киренском районе Приангарья был введен режим ЧС. "В Киренском районе снят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный 13 июня 2023 года из-за столкновения на реке Лене двух нефтеналивных танкеров и попадания в акваторию нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что снять режим ЧС стало возможно после проведения анализа проб воды специалистами Роспироднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета. Превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, по данным на 22 июня, зафиксировано в двух точках - в районе населенного пункта Воронежский 1,2 ПДК, в районе населенного пункта Салтыково - 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими. Мониторинг состояния реки будет продолжаться в плановом режиме.

https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879021310.html

киренский район

иркутская область

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киренский район, иркутская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гидрометцентр