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В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров - РИА Новости, 27.06.2023
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06:55 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/tankery-1880618315.html
В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров
В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров - РИА Новости, 27.06.2023
В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров
Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:55
2023-06-27T06:55
киренский район
иркутская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гидрометцентр
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки вылилось около 80 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Возбуждено дело о неправильной транспортировке химических веществ и нарушении требований транспортной безопасности. В Киренском районе Приангарья был введен режим ЧС. "В Киренском районе снят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный 13 июня 2023 года из-за столкновения на реке Лене двух нефтеналивных танкеров и попадания в акваторию нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что снять режим ЧС стало возможно после проведения анализа проб воды специалистами Роспироднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета. Превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, по данным на 22 июня, зафиксировано в двух точках - в районе населенного пункта Воронежский 1,2 ПДК, в районе населенного пункта Салтыково - 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими. Мониторинг состояния реки будет продолжаться в плановом режиме.
https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879021310.html
киренский район
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киренский район, иркутская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гидрометцентр
Киренский район, Иркутская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Гидрометцентр
В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров

В Приангарье отменили режим ЧС, введенный из-за столкновения танкеров на реке Лена

© официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/TelegramСтолкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео
Столкновение танкера Ерофей Хабаров и судна ТР-901 на реке Лена. Стоп-кадр видео
© официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/Telegram
Столкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Киренском районе Приангарья после столкновения танкеров и разлива нефтепродуктов, снят, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки вылилось около 80 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Возбуждено дело о неправильной транспортировке химических веществ и нарушении требований транспортной безопасности. В Киренском районе Приангарья был введен режим ЧС.
"В Киренском районе снят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный 13 июня 2023 года из-за столкновения на реке Лене двух нефтеналивных танкеров и попадания в акваторию нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снять режим ЧС стало возможно после проведения анализа проб воды специалистами Роспироднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета. Превышение допустимой концентрации нефтепродуктов, по данным на 22 июня, зафиксировано в двух точках - в районе населенного пункта Воронежский 1,2 ПДК, в районе населенного пункта Салтыково - 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими. Мониторинг состояния реки будет продолжаться в плановом режиме.
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