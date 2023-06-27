https://ria.ru/20230627/su-34-1880613300.html
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ
Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:04
2023-06-27T05:04
2023-06-27T05:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении истребителей-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр", нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника", - сказал он Экипажи штурмовой и армейской авиации группировки нанесли ракетные удары по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск, добавил Савчук. В районе населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника."В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка, огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - заключил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880180001.html
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вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ
Су-34 группировки "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении истребителей-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр", нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника", - сказал он
Экипажи штурмовой и армейской авиации группировки нанесли ракетные удары по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск, добавил Савчук.
В районе населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника.
"В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка, огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ
", - заключил начальник пресс-центра.
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