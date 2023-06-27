https://ria.ru/20230627/strelba-1880794697.html
В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин
В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин - РИА Новости, 27.06.2023
В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:29
2023-06-27T21:29
2023-06-27T21:29
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. "На месте происшествия были обнаружены двое взрослых мужчин с ранениями, пострадавшие от огнестрельного оружия были в сознании и разговаривали, - приводит телеканал слова пресс-секретаря столичной полиции Хелены Бострём Томас. Инцидент произошел в северо-западном районе Стокгольма Хусбю. Отмечается, что, согласно показаниям свидетелей, один человек, предположительно подозреваемый, был замечен на месте инцидента. По данным очевидцев, он скрылся на электросамокате.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стокгольм (город), швеция
В мире, Стокгольм (город), Швеция
В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин
В результате стрельбы на северо-западе Стокгольма ранения получили двое мужчин