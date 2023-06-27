https://ria.ru/20230627/strelba-1880794697.html

В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин

В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин - РИА Новости, 27.06.2023

В Стокгольме неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:29

2023-06-27T21:29

2023-06-27T21:29

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стокгольм (город)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на северо-западе Стокгольма в Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. "На месте происшествия были обнаружены двое взрослых мужчин с ранениями, пострадавшие от огнестрельного оружия были в сознании и разговаривали, - приводит телеканал слова пресс-секретаря столичной полиции Хелены Бострём Томас. Инцидент произошел в северо-западном районе Стокгольма Хусбю. Отмечается, что, согласно показаниям свидетелей, один человек, предположительно подозреваемый, был замечен на месте инцидента. По данным очевидцев, он скрылся на электросамокате.

https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html

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швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стокгольм (город), швеция