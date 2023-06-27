https://ria.ru/20230627/strelba-1880783954.html
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома - РИА Новости, 27.06.2023
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома
Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:41
2023-06-27T19:41
2023-06-27T19:41
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, около 17.00 (10.00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской во Владивостоке "неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле". "В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - сообщает ведомство. Источник РИА Новости уточнил, что пострадали четыре человека.
https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома
Во Владивостоке неизвестные открыли стрельбу около жилого дома, четыре человека пострадали