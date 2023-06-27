https://ria.ru/20230627/strelba-1880783954.html

Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома

Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома - РИА Новости, 27.06.2023

Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома

Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:41

2023-06-27T19:41

2023-06-27T19:41

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, около 17.00 (10.00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской во Владивостоке "неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле". "В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - сообщает ведомство. Источник РИА Новости уточнил, что пострадали четыре человека.

https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html

владивосток

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, приморский край