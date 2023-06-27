Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/strelba-1880783954.html
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома - РИА Новости, 27.06.2023
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома
Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:41
2023-06-27T19:41
происшествия
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, около 17.00 (10.00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской во Владивостоке "неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле". "В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - сообщает ведомство. Источник РИА Новости уточнил, что пострадали четыре человека.
https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу около жилого дома

Во Владивостоке неизвестные открыли стрельбу около жилого дома, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке, несколько человек госпитализированы, сообщила прокуратура Приморского края.
По данным ведомства, около 17.00 (10.00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской во Владивостоке "неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле".
«
"В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - сообщает ведомство.
Источник РИА Новости уточнил, что пострадали четыре человека.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу
10 июня, 15:07
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала