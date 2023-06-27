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Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП - РИА Новости, 27.06.2023
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06:35 27.06.2023 (обновлено: 06:53 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/strakhovschik-1880617681.html
Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП
Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП - РИА Новости, 27.06.2023
Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП
Автомобили марки Volkswagen Polo с начала этого года лидируют в России по частоте полной гибели после ДТП, на втором месте — Mercedes-Benz GLE, а на третьем —... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:35
2023-06-27T06:53
россия
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skoda auto
hyundai creta
авто
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автомобили марки Volkswagen Polo с начала этого года лидируют в России по частоте полной гибели после ДТП, на втором месте — Mercedes-Benz GLE, а на третьем — Hyundai Solaris, рассказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов. Как пояснил эксперт, частота конструктивной гибели — количество "тоталей", деленное на количество действующих полисов автокаско в рассматриваемом периоде."Специалисты страховой компании "Согласие" составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего признаются конструктивно погибшими — то есть их ремонт оказывается нецелесообразным. Аналитика была проведена на основании данных компании о страховых случаях в сегменте каско в этом году. Лидером в топ-10 самых "тотальных" машин стал Volkswagen Polo: частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%", - сообщил Нефедов.На втором месте — Mercedes-Benz GLE с показателем 1,00%. На третьем — Hyundai Solaris, 0,76%. Далее следуют Mitsubishi Outlander (0,75%), Kia Sorento (0,71%) и Skoda Rapid (0,63%). Одинаковые значения в рейтинге показали Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan — 0,58%. Замыкает десятку Renault Kaptur (0,45%), подсчитали в компании страховщика.Эксперты "Согласия" уточняют, что в целом к наиболее распространенным причинам "тотальных" повреждений авто, помимо ДТП, относятся стихийные бедствия и возгорание транспорта."Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учётом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным", - отмечает Нефедов.
https://ria.ru/20230601/gaz-1875656836.html
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россия, volkswagen group, volkswagen touareg, mercedes, renault s.a, skoda auto, hyundai creta, авто
Россия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Mercedes, Renault S.A, Skoda Auto, Hyundai Creta, Авто
Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП

"Согласие": в России после ДТП чаще других не подлежит восстановлению Volkswagen Polo

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Polo
Автомобиль Volkswagen Polo - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Polo. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автомобили марки Volkswagen Polo с начала этого года лидируют в России по частоте полной гибели после ДТП, на втором месте — Mercedes-Benz GLE, а на третьем — Hyundai Solaris, рассказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.
Как пояснил эксперт, частота конструктивной гибели — количество "тоталей", деленное на количество действующих полисов автокаско в рассматриваемом периоде.
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"Специалисты страховой компании "Согласие" составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего признаются конструктивно погибшими — то есть их ремонт оказывается нецелесообразным. Аналитика была проведена на основании данных компании о страховых случаях в сегменте каско в этом году. Лидером в топ-10 самых "тотальных" машин стал Volkswagen Polo: частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%", - сообщил Нефедов.
На втором месте — Mercedes-Benz GLE с показателем 1,00%. На третьем — Hyundai Solaris, 0,76%. Далее следуют Mitsubishi Outlander (0,75%), Kia Sorento (0,71%) и Skoda Rapid (0,63%). Одинаковые значения в рейтинге показали Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan — 0,58%. Замыкает десятку Renault Kaptur (0,45%), подсчитали в компании страховщика.
Эксперты "Согласия" уточняют, что в целом к наиболее распространенным причинам "тотальных" повреждений авто, помимо ДТП, относятся стихийные бедствия и возгорание транспорта.
"Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учётом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным", - отмечает Нефедов.
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