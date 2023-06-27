https://ria.ru/20230627/strakhovschik-1880617681.html

Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП

Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП - РИА Новости, 27.06.2023

Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП

Автомобили марки Volkswagen Polo с начала этого года лидируют в России по частоте полной гибели после ДТП, на втором месте — Mercedes-Benz GLE, а на третьем —... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:35

2023-06-27T06:35

2023-06-27T06:53

россия

volkswagen group

volkswagen touareg

mercedes

renault s.a

skoda auto

hyundai creta

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147682/37/1476823790_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_3669337a56583b5aa304b1b5642e6477.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автомобили марки Volkswagen Polo с начала этого года лидируют в России по частоте полной гибели после ДТП, на втором месте — Mercedes-Benz GLE, а на третьем — Hyundai Solaris, рассказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов. Как пояснил эксперт, частота конструктивной гибели — количество "тоталей", деленное на количество действующих полисов автокаско в рассматриваемом периоде."Специалисты страховой компании "Согласие" составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего признаются конструктивно погибшими — то есть их ремонт оказывается нецелесообразным. Аналитика была проведена на основании данных компании о страховых случаях в сегменте каско в этом году. Лидером в топ-10 самых "тотальных" машин стал Volkswagen Polo: частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%", - сообщил Нефедов.На втором месте — Mercedes-Benz GLE с показателем 1,00%. На третьем — Hyundai Solaris, 0,76%. Далее следуют Mitsubishi Outlander (0,75%), Kia Sorento (0,71%) и Skoda Rapid (0,63%). Одинаковые значения в рейтинге показали Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan — 0,58%. Замыкает десятку Renault Kaptur (0,45%), подсчитали в компании страховщика.Эксперты "Согласия" уточняют, что в целом к наиболее распространенным причинам "тотальных" повреждений авто, помимо ДТП, относятся стихийные бедствия и возгорание транспорта."Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учётом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным", - отмечает Нефедов.

https://ria.ru/20230601/gaz-1875656836.html

https://ria.ru/20230510/tort-1870842625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, volkswagen group, volkswagen touareg, mercedes, renault s.a, skoda auto, hyundai creta, авто