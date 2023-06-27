https://ria.ru/20230627/stabilnost-1880619196.html
В РСМД назвали Россию и КНР силами региональной и глобальной стабильности
В РСМД назвали Россию и КНР силами региональной и глобальной стабильности - РИА Новости, 27.06.2023
В РСМД назвали Россию и КНР силами региональной и глобальной стабильности
Россия и Китай на сегодняшний день выступают движущей силой региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат примером позитивной... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:12
2023-06-27T07:12
2023-06-27T07:12
игорь иванов
российский совет по международным делам
россия
китай
евразия
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай на сегодняшний день выступают движущей силой региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат примером позитивной повестки дня, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов. "Россия и Китай, последовательно наращивая взаимовыгодное сотрудничество и активное взаимодействие на международной арене, выступают сегодня движущей силой региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат примером позитивной повестки дня", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "на современном этапе принципиально важно, чтобы Россия и Китай и дальше наращивали всеобъемлющее стратегическое взаимодействие во всех областях, укрепляли взаимное доверие, расширяли диалог в различных областях, представляющих взаимный интерес, именно так будет действовать Россия". Он напомнил, что в концепции внешней политики России, утвержденной президентом РФ 31 марта 2023 года, отмечается, что Россия нацелена на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях, как в Евразии, так и в других частях мира. "Можно не сомневаться в том, что дружба и партнерство между нашими странами, основанные на стратегическом выборе народов двух стран, будут продолжать расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, во имя укрепления международной стабильности и глобальной безопасности", - добавил Иванов.
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игорь иванов, российский совет по международным делам, россия, китай, евразия
Игорь Иванов, Российский совет по международным делам, Россия, Китай, Евразия
В РСМД назвали Россию и КНР силами региональной и глобальной стабильности
Глава РСМД Иванов: Россия и Китай выступают силами региональной и глобальной стабильности
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай на сегодняшний день выступают движущей силой региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат примером позитивной повестки дня, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов.
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"Россия и Китай, последовательно наращивая взаимовыгодное сотрудничество и активное взаимодействие на международной арене, выступают сегодня движущей силой региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат примером позитивной повестки дня", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что "на современном этапе принципиально важно, чтобы Россия и Китай и дальше наращивали всеобъемлющее стратегическое взаимодействие во всех областях, укрепляли взаимное доверие, расширяли диалог в различных областях, представляющих взаимный интерес, именно так будет действовать Россия".
Он напомнил, что в концепции внешней политики России, утвержденной президентом РФ 31 марта 2023 года, отмечается, что Россия нацелена на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях, как в Евразии
, так и в других частях мира.
"Можно не сомневаться в том, что дружба и партнерство между нашими странами, основанные на стратегическом выборе народов двух стран, будут продолжать расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, во имя укрепления международной стабильности и глобальной безопасности", - добавил Иванов.
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