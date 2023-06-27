https://ria.ru/20230627/stabilnost-1880606057.html

Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России

Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России - РИА Новости, 27.06.2023

Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность поддержания... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:28

2023-06-27T01:28

2023-06-27T01:28

россия

оаэ

белоруссия

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность поддержания стабильности в России и безопасности российского народа после мятежа 24 июня, передает эмиратское новостное агентство WAM. "Глава государства (ОАЭ) подчеркнул необходимость сохранения стабильности Российской Федерации, безопасности ее народа", - говорится в сообщении агентства. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230602/lavrov-1875822225.html

россия

оаэ

белоруссия

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россия, оаэ, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)