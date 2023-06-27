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Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России - РИА Новости, 27.06.2023
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01:28 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/stabilnost-1880606057.html
Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России
Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России - РИА Новости, 27.06.2023
Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность поддержания... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:28
2023-06-27T01:28
россия
оаэ
белоруссия
владимир путин
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность поддержания стабильности в России и безопасности российского народа после мятежа 24 июня, передает эмиратское новостное агентство WAM. "Глава государства (ОАЭ) подчеркнул необходимость сохранения стабильности Российской Федерации, безопасности ее народа", - говорится в сообщении агентства. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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россия, оаэ, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, ОАЭ, Белоруссия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава ОАЭ подчеркнул важность сохранения стабильности в России

WAM: глава ОАЭ в разговоре с Путиным подчеркнул важность сохранения стабильности в России

© AP Photo / Markus SchreiberМухаммад бен Зайд аль-Нахайян
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность поддержания стабильности в России и безопасности российского народа после мятежа 24 июня, передает эмиратское новостное агентство WAM.
«
"Глава государства (ОАЭ) подчеркнул необходимость сохранения стабильности Российской Федерации, безопасности ее народа", - говорится в сообщении агентства.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Кейптауне. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ сотрудничество в различных сферах
2 июня, 16:19
 
РоссияОАЭБелоруссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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