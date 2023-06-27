https://ria.ru/20230627/ssha-1880738031.html

Российский самолет вылетел в США за дипломатами

Российский самолет вылетел в США за дипломатами - РИА Новости, 27.06.2023

Российский самолет вылетел в США за дипломатами

Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:13

2023-06-27T16:13

2023-06-27T17:13

сша

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", — сказала спикер ведомства.По ее словам, речь в этом случае шла не о высылке, "а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям". О каких именно, не уточняется.Ранее несколько Telegram-каналов со ссылкой на данные портала Flightradar сообщили о вылете самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия" в Вашингтон.В марте представитель России при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что 37 сотрудников постпредства ожидали продления виз и не могли в такой ситуации покинуть США. Кроме того, существуют ограничения на передвижение сотрудников представительства и российских служащих Секретариата ООН за пределами так называемой 25-мильной зоны.

https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, мария захарова