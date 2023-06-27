https://ria.ru/20230627/ssha-1880738031.html
Российский самолет вылетел в США за дипломатами
Российский самолет вылетел в США за дипломатами - РИА Новости, 27.06.2023
Российский самолет вылетел в США за дипломатами
Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:13
2023-06-27T16:13
2023-06-27T17:13
сша
россия
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", — сказала спикер ведомства.По ее словам, речь в этом случае шла не о высылке, "а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям". О каких именно, не уточняется.Ранее несколько Telegram-каналов со ссылкой на данные портала Flightradar сообщили о вылете самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия" в Вашингтон.В марте представитель России при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что 37 сотрудников постпредства ожидали продления виз и не могли в такой ситуации покинуть США. Кроме того, существуют ограничения на передвижение сотрудников представительства и российских служащих Секретариата ООН за пределами так называемой 25-мильной зоны.
https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, мария захарова
США, Россия, В мире, Мария Захарова
Российский самолет вылетел в США за дипломатами
МИД: российский правительственный борт направился в США за дипломатами