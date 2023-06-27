Рейтинг@Mail.ru
Российский самолет вылетел в США за дипломатами - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 27.06.2023 (обновлено: 17:13 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/ssha-1880738031.html
Российский самолет вылетел в США за дипломатами
Российский самолет вылетел в США за дипломатами - РИА Новости, 27.06.2023
Российский самолет вылетел в США за дипломатами
Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:13
2023-06-27T17:13
сша
россия
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", — сказала спикер ведомства.По ее словам, речь в этом случае шла не о высылке, "а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям". О каких именно, не уточняется.Ранее несколько Telegram-каналов со ссылкой на данные портала Flightradar сообщили о вылете самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия" в Вашингтон.В марте представитель России при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что 37 сотрудников постпредства ожидали продления виз и не могли в такой ситуации покинуть США. Кроме того, существуют ограничения на передвижение сотрудников представительства и российских служащих Секретариата ООН за пределами так называемой 25-мильной зоны.
https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, мария захарова
США, Россия, В мире, Мария Захарова
Российский самолет вылетел в США за дипломатами

МИД: российский правительственный борт направился в США за дипломатами

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский самолет направляется в США для того, чтобы забрать дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", — сказала спикер ведомства.
По ее словам, речь в этом случае шла не о высылке, "а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям". О каких именно, не уточняется.
Ранее несколько Telegram-каналов со ссылкой на данные портала Flightradar сообщили о вылете самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия" в Вашингтон.
В марте представитель России при ООН Сергей Леонидченко сообщил, что 37 сотрудников постпредства ожидали продления виз и не могли в такой ситуации покинуть США. Кроме того, существуют ограничения на передвижение сотрудников представительства и российских служащих Секретариата ООН за пределами так называемой 25-мильной зоны.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики
10 мая, 01:43
 
СШАРоссияВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала