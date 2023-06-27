https://ria.ru/20230627/sputniki-1880794065.html

Россия вывела на орбиту 42 малых спутника

Россия вывела на орбиту 42 малых спутника - РИА Новости, 27.06.2023

Россия вывела на орбиту 42 малых спутника

Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, которые были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:16

2023-06-27T21:16

2023-06-27T21:48

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, которые были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 с космодрома Восточный, сообщил во вторник "Роскосмос"."Попутная полезная нагрузка, состоящая из 39 российских и трех зарубежных космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного", — говорится в сообщении. Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом", на котором были установлены "Метеор-М" и 42 малых космических аппарата, в том числе три иностранных, стартовала с Восточного в 14:34 мск. Через девять минут 24 секунды "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты. Разгонный блок два раза включал свою двигательную установку и доставил "Метеор-М" на орбиту примерно через час после старта ракеты. После этого "Фрегат" выполнил еще два включения двигателя и примерно в 17:08 мск приступил к отделению малых космических аппаратов. Оно продлилось около 40 минут. Как стало ранее известно из соответствующего распоряжения правительства РФ, среди малых аппаратов три иностранных: арабский PHI-DEMO, малайзийский A-SEANSAT-PG1 и белорусский BSUSat-2. Российские малые спутники представлены тремя аппаратами дистанционного зондирования Земли: SXC12-222 ZORKIY-2M, "Святобор-1", SXC12-2217 Vizard. Также на орбиту были выведены спутники технологического назначения: восемь SITRO-AIS, один CubeSX-HSE-3, один "СтратоСат ТК-1", один Cubesat 3U, три аппарата "Рассвет-1". Кроме того, "Фрегат" доставил в космос научные спутники ARCCUBE-01, "Нанозонд-1", "УмКА", SXC3-2220, ReshUCube-2, Sirius-SINP-3U, "Политех-Юниверс-3", UTMN-2, "Авион", "НОРБИ-2", "Импульс-1", SamSat-ION, "Сатурн", два аппарата "Хорс", два CSTP-1, два "Ярило", а также три аппарата "Монитор".Ранее руководитель проекта малых космических аппаратов компании "Геоскан" Александр Хохлов рассказал РИА Новости, что благодаря спутнику "СтратоСат-ТК1" вместе с компанией "Стратонавтика" будет испытана технология запуска на орбиту еще меньших аппаратов, чем наноспутники, — пикоспутников.Как уточнили в "Роскосмосе", таким образом, с учетом выведенного на орбиту гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 (основная нагрузка) одновременный запуск 40 российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики.Кроме того, в госкорпорации пояснили, что по программе "УниверСат" были выведены аппараты "Авион" для мониторинга космической радиации, бауманские спутники "Ярило" № 3 и № 4 и "Хорс" № 1 и № 2 для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли, и исследования галактических космических лучей. Также в рамках этой программы на орбиту отправлены спутник "Норби-2" для наблюдения за солнечной короной, "Импульс-1" с целью экспериментов в области мониторинга солнечной активности в мягком рентгеновском диапазоне, спутник SamSat-ION для исследований параметров верхней ионосферы, плазмы и магнитного поля Земли и аппарат "Сатурн" для мониторинга космической погоды в околоземном космическом пространстве.Ряд спутников был запущен в интересах проекта Space-Pi для профессионального самоопределения и творчества детей и молодежи. Среди них спутник ArcCube-01 для экспериментов по организации защищенного канала передачи данных, Cube-SX-HSE-3 для получения сигналов с передатчиков автоматической идентификационной системы, установленных на морских судах, спутники "Монитор" по наблюдению за космическими вспышками в рентгеновском и гамма-излучении, аппарат "Святобор-1" для дистанционного зондирования Земли с помощью тепловизионного и фотооборудования, "Нанозонд-1", которому предстоит исследовать влияние околоземного пространства на поверхность космического аппарата, а также спутник Vizard-meteo для мониторинга образования опасных метеорологических явлений в атмосфере на севере.Также в рамках проекта Space-Pi в космос отправились спутник "УмКА-1" для наблюдения неба с помощью оптического телескопа, спутник "КузГТУ-1" для исследования вибротермического отклика корпуса в условиях космического полета, аппарат ReshUCube-2 с целью экспериментов с перспективными протоколами связи, Sirius-SINP-3U для мониторинга заряженных частиц на низкой околоземной орбите, спутник "Политех Юниверс-3" для создания трехмерной нестационарной модели распределения уровня электромагнитного излучения у Земли, UTMN-2 с целью диагностики тропосферы и водоемов, а также аппарат "Ахмат-1" (CubeSat 3U) для мониторинга местоположения воздушных судов."В интересах компании "Специальный технологический центр" в космос доставлены два спутника формата 3U CubeSat (CSTP-1.1 и CSTP-1.2) с задачей измерения уровней электромагнитных излучений в широком диапазоне частот для исследования вопросов распространения радиоволн в зависимости от солнечной активности и других факторов космической погоды", — добавили в "Роскосмосе".Кроме того, для компании "Бюро 1440" были выведены три космических аппарата связи в рамках миссии "Рассвет-1".В пресс-службе Чеченского государственного университета рассказали РИА Новости, что спутник "Ахмат-1" собирали специалисты этого вуза совместно с коллегами из Юго-Западного государственного университета."Команды ученых двух университетов собирали спутник в течение года в лаборатории доработки малых космических аппаратов ЮЗГУ. Она открылась в вузе благодаря программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", — рассказали в университете ЧГУ."Данный спутник является результатом победы <...> в конкурсе "Дежурный по планете", который проводил Фонд содействия инновациям. В этом году университет порадовал еще одной победой в конкурсе и начинает разработку второго спутника, который будет запущен в начале 2024-го", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230627/sputnik-1880727493.html

https://ria.ru/20230620/kosmos-1879460304.html

https://ria.ru/20230620/zayavlenie-1879362297.html

https://ria.ru/20230627/raketa-1880713791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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космос - риа наука, роскосмос