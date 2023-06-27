https://ria.ru/20230627/sputnik-1880744761.html
Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту
Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту - РИА Новости, 27.06.2023
Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 после пуска с космодрома Восточный, сообщил "Роскосмос" в своем... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:39
2023-06-27T16:39
2023-06-27T17:19
наука
космос - риа наука
восточный (космодром)
роскосмос
спутник
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 после пуска с космодрома Восточный, сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале."Космический аппарат "Метеор-М" № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", добрался до нужной орбиты и отделился от "Фрегата". Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 42 российских и иностранных попутных спутников", - говорится в сообщении. Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом", на котором были установлены "Метеор-М" и 42 малых космических аппарата, в том числе три иностранных, стартовала с Восточного в 14.34 мск. Через 9 минут 24 секунды "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты. Перед тем, как доставить на орбиту метеоспутник, разгонный блок два раза включал свою двигательную установку. Ожидается, что еще через два включения двигателя, примерно в 17.08 мск, начнётся отделение малых космических аппаратов. Оно продлится около 40 минут. "Метеор-М" №2-3 предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Спутник массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра. Сейчас на орбите функционируют аппараты "Метеор-М" №1 и "Метеор-М" №2-2 ("Метеор-М" №2-1" был потерян из-за аварийного пуска с космодрома Восточный в 2017 году). Также в 2023 году возможен запуск четвёртого аппарата, а в 2024 и 2025 годах – пятого и шестого. Далее должны начаться пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП". Гендиректор корпорации "ВНИИЭМ" (где строят эти спутники) Ильдар Халилюлин сообщил, что "Метеор-М" №2-3 встанет в ту же орбитальную плоскость, где сейчас работает аналогичный "Метеор-М" №2 (запущен 8 июля 2014 года), и заменит его.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, восточный (космодром), роскосмос, спутник
Наука, Космос - РИА Наука, Восточный (космодром), Роскосмос, Спутник
Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту
Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 вышел на орбиту после пуска с Восточного
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 после пуска с космодрома Восточный, сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале
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"Космический аппарат "Метеор-М" № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", добрался до нужной орбиты и отделился от "Фрегата". Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 42 российских и иностранных попутных спутников", - говорится в сообщении.
Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом", на котором были установлены "Метеор-М" и 42 малых космических аппарата, в том числе три иностранных, стартовала с Восточного в 14.34 мск. Через 9 минут 24 секунды "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты. Перед тем, как доставить на орбиту метеоспутник, разгонный блок два раза включал свою двигательную установку.
Ожидается, что еще через два включения двигателя, примерно в 17.08 мск, начнётся отделение малых космических аппаратов. Оно продлится около 40 минут.
"Метеор-М" №2-3 предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Спутник массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра.
Сейчас на орбите функционируют аппараты "Метеор-М" №1 и "Метеор-М" №2-2 ("Метеор-М" №2-1" был потерян из-за аварийного пуска с космодрома Восточный в 2017 году). Также в 2023 году возможен запуск четвёртого аппарата, а в 2024 и 2025 годах – пятого и шестого. Далее должны начаться пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП".
Гендиректор корпорации "ВНИИЭМ" (где строят эти спутники) Ильдар Халилюлин сообщил, что "Метеор-М" №2-3 встанет в ту же орбитальную плоскость, где сейчас работает аналогичный "Метеор-М" №2 (запущен 8 июля 2014 года), и заменит его.
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