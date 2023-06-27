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Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 27.06.2023 (обновлено: 13:29 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880691350.html
Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня
Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня - РИА Новости, 27.06.2023
Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня
России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:20
2023-06-27T13:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
александр лукашенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
евгений пригожин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин."Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО", - сказал Путин выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880431135.html
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880509936.html
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владимир путин, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений пригожин, белоруссия, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Александр Лукашенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Евгений Пригожин, Белоруссия, Россия
Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня

Путин заявил об отсутствии необходимости снимать боевые подразделения из зоны СВО 24 июня

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО", - сказал Путин выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ
26 июня, 11:30
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Лавров: Запад выдавал желаемое за действительное в ситуации с мятежом
26 июня, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаАлександр ЛукашенкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Евгений ПригожинБелоруссияРоссия
 
 
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