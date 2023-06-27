https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880691350.html

Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня

Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня - РИА Новости, 27.06.2023

Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации 24 июня

России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:20

2023-06-27T13:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

александр лукашенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений пригожин

белоруссия

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин."Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО", - сказал Путин выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880431135.html

https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880509936.html

белоруссия

россия

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владимир путин, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений пригожин, белоруссия, россия